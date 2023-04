Come saranno Poco F5 e Poco F5 Pro

Poco, il sub-brand di Xiaomi che produce smartphone dal prezzo contenuto e dall’elevato rapporto tra caratteristiche tecniche e prezzo, sta per tornare sul mercato con due nuovi modelli: Poco F5 e Poco F5 Pro. In entrambi i casi, come spesso succede all’interno del gruppo Xiaomi, non si tratta di modelli nuovi ma di "rebrand", cioè di modelli già usciti ai quali viene cambiato il nome e, al massimo, qualche dettaglio estetico. Nel caso di Poco F5 e Poco F5 Pro, ad esempio, si tratta dei rebrand di Redmi Note 12 Turbo e Redmi K60.

Poco F5: come sarà

Dando per scontato il rebrand appena descritto, e confermato dalle prime immagini trapelate dai leak, Poco F5 sarà identico a Redmi Note 12 Turbo. Quindi conosciamo la sua scheda tecnica a perfezione.

Poco F5 avrà un chip Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, il nuovo SoC per la fascia media del gigante californiano, con una serie di combinazioni di memoria RAM e storage diverse. Quelle di Redmi Note 12 Turbo sono: 8/256 GB, 12/256 GB, 12/512 GB e 16 GB di RAM e 1 TB di storage. Considerando che gli smartphone di Poco di solito occupano la fascia più bassa del mercato, l’ultima delle combinazioni potrebbe non arrivare in vendita.

Il display di Poco F5 sarà un OLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), refresh di 120 Hz, supporto a Dolby Vision e HDR10+ e una luminosità di picco pari a 1.000 nit.

Non entusiasmante il comparto fotografico: un buon sensore principale da 64 MP, affiancato da un grandangolo da 8 MP e un praticamente inutile sensore da 2 MP per le foto macro. La frontale avrà un sensore da 16 MP.

La batteria sarà da 5.000 mAh, con una ricarica parecchio veloce per il prezzo presunto di questo smartphone: ben 67W di potenza.

Il prezzo di Poco F5 non è noto, ma il gemello Redmi Note 12 Turbo costa circa 270 euro al cambio attuale tra yuan ed euro. Il dispositivo non è arrivato in Europa, quindi parliamo di un prezzo cinese.

Poco F5 Pro: come sarà

Poco F5 PRo avrà la stessa scheda tecnica di Redmi K60 (in foto). Parliamo quindi di un dispositivo con Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e numerose combinazioni di memoria: 8/128 GB, 8/256 GB, 12/256 GB, 12/512 GB e 16/512 GB.

Lo schermo è un OLED da 6,67 pollici, con risoluzione QHD+ (1.440×3.200 pixel), refresh di 120 Hz, supporto a Dolby Vision e HDR10+ e una luminosità di picco pari a 1.400 nit.

Il comparto fotografico è identico a quello di Poco F5 e Redmi Note 12 Turbo. La batteria è invece da 5.500 mAh, con ricarica cablata a 67W e ricarica wireless a 33W.

Il prezzo cinese del modello brandizzato Redmi, al cambio attuale, è di circa 350 euro.