POCO porta in Italia i nuovi POCO F7 Pro e F7 Ultra: si tratta di due smartphone di fascia alta con un ottimo rapporto qualità/prezzo già disponibili in sconto su Amazon

Come già preannunciato nei giorni scorsi, POCO ha svelato oggi due nuovi smartphone: debuttano ufficialmente, infatti, i nuovi POCO F7 Pro e F7 Ultra. Si tratta di una coppia mid-range che puntano a conquistare la fascia medio-alta del mercato con specifiche ottime. I due nuovi smartphone sono già disponibili su Amazon con un’offerta lancio che riduce il prezzo.

POCO F7 Pro: caratteristiche e prezzo

Il POCO F7 può sfruttare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, chip utilizzato da molti top di gamma Android dello scorso anno. Ci sono anche 12 GB di memoria RAM e 256/512 GB di storage UFS 4.1. Il display è costituito da un pannello AMOLED con diagonale di 6,67 pollici, risoluzione QHD+, refresh rate di 120 Hz e luminosità di picco di 3.200 nit.

Da segnalare una batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 90 W. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. Tra le specifiche troviamo il sensore di impronte digitali sotto al display, il chip NFC e il supporto Wi-Fi 7. Il sistema operativo è Android 15 con HyperOS.

Il POCO F7 Pro è disponibile in Italia con un prezzo di:

599,90 euro per la versione 12/256 GB

per la versione 649,90 euro per la versione 12/512 GB

In occasione del lancio, è possibile acquistare il POCO F7 Pro con 100 euro di sconto su Amazon. Il prezzo cala, quindi, a 499,90 euro e 549,90 euro per le due varianti. Per gli utenti Prime ci sono 30 euro di extra sconto rispetto ai prezzi scontati citati. L’acquisto può essere completato a 469,90 euro e 519,90 euro.

POCO F7 Ultra: caratteristiche e prezzo

Il nuovo POCO F7 Ultra è il top di gamma POCO e può contare sulla potenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, affiancato da 12/16 GB di RAM e 256/512 GB di storage UFS 4.1 oltre che da una batteria da 5.300 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 120 W e alla ricarica wireless da 50 W.

Il display è composto da un pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che con una luminosità di picco di 3.200 nit.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 32 Megapixel e teleobiettivo da 50 Megapixel.

Lo smartphone ha il sensore di impronte digitali ultrasonico sotto al display, il chip NFC e il supporto Wi-Fi 7. Il sistema operativo è Android 15 con HyperOS 2.

Il POCO F7 Ultra è disponibile in Italia con un prezzo di:

749,90 euro per la versione 12/256 GB

per la versione 799,90 euro per la versione 16/512 GB

In occasione del lancio, su Amazon, è possibile effettuare l’acquisto con 50 euro di sconto. I prezzi calano, quindi, a 699,90 euro e 749,90 euro, rispettivamente. Per gli utenti Prime ci sono 30 euro di extra sconto rispetto ai prezzi scontati citati: il prezzo cala a 669,90 euro e 719,90 euro.

