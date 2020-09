Come scaricare Football Manager 2020 gratis

Football Manager 2020 sbarca a sorpresa tra i tre nuovi videogame da scaricare gratis per PC dalla piattaforma Epic Games Store. Gli utenti potranno così giocare gratuitamente per sempre, ma soprattutto avranno la possibilità di caricare i salvataggi pregressi e di usare il cross play per sfidare i propri amici che utilizzano la piattaforma Steam.

Nella settimana tra il 17 e il 24 settembre gli utenti che hanno una iscrizione gratuita a Epic Games Store potranno accedere al proprio account e scaricare gratuitamente la versione per PC di Football Manager 2020, ma anche di Watch Dogs 2 e Stick it to the Man! Dopo il download il videogioco rimarrà salvato nella libreria dell’utente, che potrà installarlo e iniziare a divertirsi da solo o con i suoi amici. A sostenere il rilascio gratuito di Football Manager 2020 sono anche gli sviluppatori SEGA e Sports Interactive, che nello stesso giorno hanno annunciato l’arrivo dei prossimi capitoli dei videogame su Epic Games Store, anche se in maniera non esclusiva.

Football Manager 2020, come scaricarlo gratis

I gamer che vogliono scaricare Football Manager 2020 gratis, o uno degli altri due titoli, dovranno prima di tutto avere una iscrizione valida al sito di Epic Games Store. Per scaricarlo gratis, accedi al tuo account, vai sulla pagina del download e avvialo. Il gioco sarà disponibile nella libreria su Epic Games Store anche dopo il termine della promozione. Per installarlo sul proprio PC, sarà sufficiente scaricare il launcher ufficiale della piattaforma, entrare nella libreria e avviare l’installazione.

Il videogame è disponibile tra i download gratuiti a partire dalle 17 del 17 settembre e lo rimarrà per una settimana, fino al 24 settembre. Subito dopo l’annuncio, arrivato a sorpresa per gli utenti, la pagina di Epic Games ha subito un down, probabilmente per il gran numero di utenti che hanno “assaltato” il sito e affollato i server.

Football Manager 2020, sfida gli amici su Steam

Football Manager 2020 al momento supporta il cross play nelle partite di rete per giocare anche con gli utenti della piattaforma Steam, che a marzo 2020 aveva offerto il videogame gratuitamente per una settimana. Gli utenti potranno quindi sfidare anche i propri amici utilizzando piattaforme diverse grazie all’Epic Online Services.

Miles Jacoson, studio director di Sports Interactive che ha sviluppato il gioco, ha commentato: “Siamo entusiasti di portare Football Manager su Epic Games Store e di portare il nostro gioco a un nuovo pubblico. Inoltre, grazie all’introduzione della funzione di crossplay siamo in grado di offrire un’esperienza multigiocatore che potrà mettere insieme tutti i giocatori, senza distinzione di piattaforma tra Epic e Steam”.

Football Manager 2020, come caricare i salvataggi pregressi

Per gli utenti che hanno già una sessione di gioco avviata su Football Manager 2020 e che vogliono provare il titolo sulla piattaforma di Epic, sarà possibile importare il salvataggio della propria partita e continuare la stagione sul sito. Per farlo, sarà sufficiente cliccare su Carica partita nella schermata di avvio di Epic Games Store e i salvataggi pregressi saranno già disponibili, per iniziare nuovamente a giocare dall’ultimo salvataggio.