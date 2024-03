Come installare Fortnite su Android

Per installare Fortnite su Android basta seguire una semplice procedura, passando per il sito ufficiale del gioco

Fortnite è uno dei videogiochi più apprezzati e giocati al mondo ed è disponibile anche smartphone e tablet Android. Il gioco di Epic Games, però, non è scaricabile dal Google Play Store. Per poter giocare a Fortnite su Android è necessario ricorrere a sistemi alternativi. Da notare, inoltre, che, oltre all’app da installare sul proprio dispositivo, c’è un’alternativa da considerare: Fortine è giocabile in streaming dal proprio dispositivo Android, senza necessità di installazione.

Vediamo, quindi, tutto quello che c’è da sapere in merito alle modalità per installare e giocare a Fortnite su Android.

Come scaricare Fortnite su Android

Come sottolineato in apertura, Fortnite non è disponibile sul Google Play Store. Ci sono, però, due alternative per installare il gioco sul proprio smartphone o sul tablet Android. Per chi ha un dispositivo Samsung, la procedura da seguire è semplicissima. Chi, invece, ha un dispositivo di un altro brand dovrà effettuare un passaggio in più.

Con smartphone e tablet Samsung Galaxy

Per installare Fortnite su uno smartphone o su un tablet Samsung Galaxy è sufficiente accedere al Galaxy Store, tramite l’app pre-installata sul dispositivo, scaricare l’app di Epic Games. Completata l’installazione sarà possibile avviare il download di Fortnite, installando il gioco sul proprio dispositivo.

Con smartphone e tablet di altri brand

Chi ha un dispositivo Android di un brand diverso da Samsung, invece, può scaricare l’app di Epic Games dal sito ufficiale di Fortnite, utilizzando il browser web del proprio smartphone o del tablet. Per procedere all’installazione è necessario attivare la possibilità di installare app da “fonti sconosciute” e, quindi, non dal Google Play Store.

Provando a installare l’app appena scaricata, il browser avviserà l’utente in merito all’impossibilità di completare l’installazione. Bisogna andare nelle Impostazioni per attivare la possibilità di installare l’app da fonti sconosciute. La procedura da seguire dipende dal modello di smartphone utilizzato e dalla versione di Android.

Utilizzando Google Chrome come browser (scelta consigliata per effettuare quest’operazione), apparirà un avviso con un tasto che vi porterà direttamente alla pagina delle Impostazioni dove attivare l’opzione necessaria all’installazione dell’app appena scaricata.

Completata l’installazione dell’app di Epic Games sarà possibile installare Fortnite sul proprio dispositivo Android.

I requisiti minimi per giocare a Fortnite su Android

Per installare Fortnite su dispositivi Android è necessario avere a disposizione uno smartphone che rispetti i requisiti minimi fissati da Epic per poter avviare l’app del gioco. Per prima cosa, è necessario avere Android 10 o una versione successiva del sistema operativo di Google. Fortnite non è utilizzabile con versioni precedenti. Da notare, inoltre, che bisogna avere Android a 64 bit.

Ci sono anche alcuni requisiti hardware da tenere in considerazione. In particolare, servirà avere un dispositivo con almeno 4 GB di memoria RAM per poter utilizzare correttamente l’applicazione. Da notare, inoltre, che il SoC del dispositivo dovrà avere una GPU sufficientemente potente per gestire il comparto grafico del gioco. Epic fissa i seguenti requisiti per la GPU:

Adreno 530 o superiore

Mali-G71 MP20

Mali-G72 MP12 o superiore

Naturalmente, inoltre, bisognerà avere spazio di archiviazione sufficiente per installare l’app di Fortnite all’interno del proprio dispositivo. In questo caso, non vengono fissati requisiti minimi ma conviene avere almeno uno smartphone o un tablet da 64 GB di memoria interna (meglio 128 GB) per poter installare senza problemi l’app e tutti i relativi aggiornamenti che Epic rilascerà nel corso del tempo. Per evitare di avere problemi è utile adottare alcuni accorgimenti per liberare la memoria dello smartphone.

Fortnite su Android: consigli per la sicurezza

Giocare a Fortnite su Android non comporta rischi particolari, a condizione, però, di installare l’app di Epic Games da fonti affidabili e, quindi, dal Galaxy Store oppure dal sito ufficiale del gioco. Per evitare problemi di sicurezza, quindi, è consigliabile non installare app da altre fonti sconosciute. Da notare, inoltre, che per chi installa l’app dal sito di Epic Games, una volta completata l’operazione, è utile disattivare l’opzione delle Impostazioni che consente di installare app da fonti sconosciute.

Fortnite in streaming su Android

Per giocare a Fortnite su Android è possibile anche sfruttare un servizio di streaming. In questo modo, sarà possibile accedere al gioco senza dover installarne l’app ma sfruttando una connessione con un server remoto. Ci sono tre servizi che possono essere utilizzati per giocare a Fortnite in streaming su Android: