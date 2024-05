Realme 12 arriva in Italia: 3 modelli, tutti 5G

Fonte foto: Realme

Realme ha annunciato l’arrivo in Italia della nuova serie Realme 12 5G, composta da tre smartphone che andranno ad affiancare i già disponibili Realme 12 Pro 5G e Realme 12 Pro+ 5G. I tre nuovi modelli in arrivo sono Realme 12 5G, Realme 12+ 5G e Realme 12x 5G.

L’evento di presentazione per il mercato italiano è programmato per il 14 maggio, a Milano. Le vendite partiranno nei giorni successivi. I tre nuovi smartphone non sono delle novità assolute in quanto sono già stati svelati in Asia nelle scorse settimane.

Per tutti i modelli della nuova serie c’è il supporto 5G oltre al sistema operativo Android 14, personalizzato dalla Realme UI, con tre anni di aggiornamenti di sicurezza e due major update del sistema operativo garantiti. Per il momento, Realme non ha ancora confermato quali saranno le combinazioni di RAM e storage che arriveranno sul mercato italiano.

Da valutare anche i prezzi: nel comunicato ufficiale, infatti, Realme si limita a definire il Realme 12 5G come il “Maestro delle Performance sotto i 300 euro” senza, però, aggiungere ulteriori dettagli. Il Realme 12+ 5G, con display AMOLED, chip più potente e un comparto fotografico migliore rispetto agli altri due modelli, si posizionerà quasi sicuramente sopra i 300 euro.

Realme 12 5G e 12X 5G: caratteristiche tecniche

Il Realme 12 5G arriva sul mercato italiano con la possibilità di sfruttare il SoC MediaTek Dimensity 6100+. Tra le specifiche c’è anche un display IPS LCD da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre a una batteria da 5.000 mAh con ricarica abbastanza rapida da 45 W.

Doppia la fotocamera posteriore, con un sensore principale da 108 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per la profondità di campo, e un sensore di impronte digitali laterale. C’è anche la funzione Dynamic Button che consente di personalizzare il tasto di accensione, per accedere rapidamente a determinate funzioni, come la modalità aereo o il wallet.

Realme porta in Italia anche il Realme 12X 5G che riprende la scheda tecnica del Realme 12 5G, con il chip MediaTek Dimensity 6100+ e il display IPS LCD da 6,72 pollici. Il modello in questione introduce il Light Feather Design, utilizzato da Realme sui suoi top di gamma. Per tutti i dettagli sulle differenze con il 12 5G sarà necessario attendere l’evento di presentazione ufficiale della nuova serie.

Realme 12+ 5G: caratteristiche tecniche

Il Realme 12+ 5G è dotato del SoC MediaTek Dimensity 7050 oltre a un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Sotto al display c’è un sensore di impronte digitali. Lo smartphone è dotato di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W.

Da notare anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale Sony LYT 600 da 50 Megapixel, con zoom 2x, affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel.

Lo smartphone è il primo modello del suo segmento di mercato a mettere a disposizione la tecnologia Rainwater Smart Touch per garantire un corretto funzionamento del touch anche nel caso in cui l’acqua venga a contatto con lo schermo durante l’utilizzo. Secondo Realme, inoltre, il 12+ 5G sarà l’unico modello del suo segmento dotato di una cover in pelle vegana premium ad alta resistenza.