Vivo X100s, X100s Pro e X100 Ultra in arrivo: fotocamere al top

Con un post ufficiale su Weibo, il noto social network cinese, Vivo ha annunciato ufficialmente l’arrivo (ma non ancora le specifiche tecniche) dei nuovi Vivo X100 Ultra, Vivo X100s e Vivo X100s Pro. Tre nuovi device che vanno ad affiancarsi a quelli presentati solo qualche mese fa della serie X100 e dal quale riprendono, ovviamente, il design e alcune specifiche tecniche.

Vivo X100 Ultra è il vero top di gamma che arriverà sul mercato con l’ultimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e un comparto fotografico completamente rivisto. Le versioni X100s e X100s Pro, dovrebbero essere una specie di “upgrade” dei modelli precedenti, dal quale dovrebbero riprendere buona parte della scheda tecnica ma con il nuovo processore MediaTek Dimensity 9300+, versione overclockata del chip inserito nelle versioni base, il MediaTek Dimensity 9300.

Vivo X100 Ultra: scheda tecnica e prezzo

Stando alle indiscrezioni condivise su Weibo il nuovo Vivo X100 Ultra ha un display OLED da 6,78 pollici con risoluzione 2K. Ancora nessuna indicazione riguardo al refresh rate e la luminosità di picco. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna.

Il comparto fotografico è estremamente differente rispetto alle versioni già note di Vivo X100 e, stando sempre ai rumor sul social cinese, questo nuovo device ha un sensore principale da 50 MP con un nuovo sistema gimbal per la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e per la stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS), un secondo sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom 3,7x da 200 MP con stabilizzazione micro-gimbal. La fotocamera frontale dovrebbe essere da 32 MP.

Stando alle prime dichiarazioni sembra che Vivo stia puntando molto su questo teleobiettivo che, grazie alla stabilizzazione micro-gimbal, sarà in grado di riprendere in modo nitido e definito anche soggetti in rapido movimento.

La modalità macro avrà il rapporto di ingrandimento più grande mai visto su uno smartphone, mentre la modalità ritratto con poca luce sarà molto potente e garantirà immagini di grande qualità.

E, infine, ci saranno anche specifiche modalità per fotografare il cielo stellato e, grazie al nuovo ISP, il Vivo V3+ realizzato in collaborazione con Zeiss, sarà possibile anche fotografare albe e tramonti.

Nessuna informazione ufficiale sulle connessioni, tuttavia conoscendo il processore sappiamo che ci sarà il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C e i diversi sistemi di geolocalizzazione tramite satelliti. Non dovrebbero mancare nemmeno l’NFC, l’emettitore a infrarossi e la connessione satellitare a due vie. Il comparto audio dovrebbe comprendere due speaker certificati Hi-Res Audio e Dolby Atmos.

La batteria dovrebbe essere da 5.400 mAh con ricarica cablata da 80 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica inversa da 10 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia Origin OS 4. Presente anche la certificazione IP68 che attesta la resistenza di questo smartphone a polvere e acqua, anche in caso di immersioni.

Stando alle informazioni su Weibo il nuovo Vivo X100 Ultra sarà annunciato il prossimo 13 maggio e il prezzo dovrebbe essere di

Vivo X100 Ultra – 12/256 GB: 6.999 yuan (917,98 euro)

Vivo X100 Ultra – 16/512 GB: 7.499 yuan (983,56 euro)

Vivo X100 Ultra – 16 GB/1 TB: 8.499 yuan (1.114,72 euro)

Vivo X100s: scheda tecnica e prezzo

Per quanto riguarda il Vivo X100s le indiscrezioni a disposizione sono molte meno, così come dovrebbero essere molte meno le differenze rispetto al Vivo X100 dal quale dovrebbe riprendere buona parte della scheda tecnica. Se così fosse, anche in questo caso ci sarebbe uno schermo AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione 1,5K, refresh rate variabile a 120 Hz e 3.000 nit di luminosità.

Cambia il processore che in questo modello è un nuovissimo MediaTek Dimensity 9300+ con 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di archiviazione.

Il comparto fotografico dovrebbe essere speculare al modello base, con un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x da 64 MP con OIS. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Tra le connessioni dovrebbero esserci il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, l’NFC, il sensore a infrarossi le varie opzioni per la geolocalizzazione. La batteria dovrebbe essere 5.000 mAh con ricarica cablata da 120 W.

Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia Origin OS 4. Anche su questo modello dovrebbe esserci la certificazione IP68.

Vivo X100s sarà annunciato ufficialmente il prossimo 13 maggio e, stando ai rumor, il prezzo suggerito è di

Vivo X100s – 12/256 GB: 3.999 yuan (524,53 euro)

Vivo X100s – 16/256 GB: 4.399 yuan (576,99 euro)

Vivo X100s – 16/512 GB: 4.699 yuan (590,11 euro)

Vivo X100s – 16 GB/1 TB: 5.199 yuan (681,93 euro)

Vivo X100s Pro: scheda tecnica e prezzo

Anche il Vivo X100s Pro dovrebbe riprendere buona parte della scheda tecnica dalla precedente versione e quindi avere un display AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione 1,5K, refresh rate fino a 120 Hz e 3.000 nit di luminosità.

Il processore anche in questo caso è un MediaTek Dimensity 9300+ con 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di archiviazione.

Potrebbe cambiare il comparto fotografico con un sensore principale da 50 MP con OIS, uno ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x da 64 MP con OIS. La fotocamera frontale dovrebbe essere da 32 MP.

Identiche alla versione precedente le opzioni di connettività con 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, infrarossi, NFC e sistemi di geolocalizzazione.

La batteria dovrebbe essere di 5.400 mAh con ricarica cablata da 100 W e ricarica wireless a 50 W. Il sistema operativo è sempre Android 14 con Origin OS 4. Presente di nuovo la certificazione IP68.

Anche il Vivo X100s Pro sarà presentato il 13 maggio e i prezzi condivisi su Weibo sono