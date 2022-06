Email su dominio: cosa sono e a cosa servono

L’email è tra gli strumenti di comunicazione più apprezzati, veloci e sicuri, utilizzata ogni giorno da privati, aziende e professionisti. Prima di scegliere il provider per creare un account e ottenere il proprio indirizzo, bisogna tenere in considerazione alcuni importanti fattori che possono fare la differenza.

È consigliabile optare per un’e-mail su dominio personalizzato, con un’autorevolezza e affidabilità superiore rispetto a quelle generiche. Avere una propria mail professionale significa essere più facilmente riconoscibile dai propri clienti, sia quelli potenziali che fidelizzati, e ispirare un sentiment di maggiore affidabilità. Per questo motivo, è importante scegliere un servizio che offra un’email su dominio sicura, pratica da gestire e facile da usare. Tra i servizi migliori online c’è Libero Mail Business, che mette a disposizione dei suoi utenti un set di strumenti che permettono una migliore gestione non solo della casella di posta elettronica, ma anche del lavoro.

Email su dominio: a cosa servono e quali vantaggi

Un indirizzo e-mail è sempre composto da due parti separati da una @. La prima è lo username, ad esempio il nome e cognome del proprietario, la seconda è il dominio e sono seguiti da un’estensione (.com, .it, etc). Ecco che possiamo così ottenere ad esempio mario.rossi@dominio.com

Le e-mail su dominio, a differenza di quelle classiche concesse dai provider gratuiti, sono altamente personalizzabili in tutte le sue parti. Oltre Allo username, sarà possibile scegliere anche il dominio, rendendo maggiormente riconoscibile l’indirizzo.

Rispetto ad un’e-mail generica gratuita, quella su dominio conferisce un’immagine più professionale e viene scelta dalle aziende e dai liberi professionisti più attenti. Genera nel destinatario un maggior senso di fiducia, suscitando un’ottima prima impressione nei confronti dell’attività. È facilmente memorizzabile ed è unica e concisa, perché permette di identificare con chiarezza il proprietario e il suo ruolo all’interno di un’organizzazione.

Passare a una mail professionale con un dominio personalizzato offre all’organizzazione la possibilità di essere più visibile, poiché il nome dell’attività sarà presente anche all’interno dell’indirizzo mail principale e di quelli di tutti i dipendenti.

E-mail su dominio: come scegliere il servizio migliore

Vediamo ora quali sono le caratteristiche che una email su dominio deve avere per aiutare gli utenti a migliorare la propria visibilità e consolidare la presenza online del proprio business.

Prima di tutto, deve dare la possibilità di creare indirizzi personalizzati, anche inserendo il logo del proprio business, oltre a offrire uno spazio di archiviazione adeguato, meglio se fino a 1 TB per conservare tutti i messaggi importanti. Poi, deve essere facilmente gestibile da PC e da mobile, sia smartphone che tablet, grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva.

Quando si sceglie un servizio di mail professionale bisogna poi fare attenzione che siano presenti tool aggiuntivi per semplificare l’attività lavorativa, come Rubrica, Calendario, Attività e editor di testo, fogli di calcolo e presentazioni e uno spazio cloud per archiviare e avere sempre a disposizione i file. Tutte caratteristiche che sono presenti nel servizio Libero Mail Business, che offre abbonamenti annuali a partire da 25 euro e personalizzabili con funzionalità aggiuntive per poter gestire al meglio la propria azienda, o il lavoro dei liberi professionisti. Il passaggio da una classica casella di posta elettronica come Libero Mail a Libero Mail Business non deve poi destare preoccupazioni: bastano poche semplici mosse per assicurarsi di ricevere e gestire tutta la posta e per avvisare i clienti di aver cambiato indirizzo e-mail.