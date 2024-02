Come scegliere il miglior fornitore luce e risparmiare

Dopo aver conseguito la laurea specialistica in Storia Contemporanea, si è avvicinato alle tematiche della sostenibilità energetica e nuove tecnologie. Ora ne scrive per Libero Tecnologia, sempre con grande attenzione al tema delle energie rinnovabili e all’impatto dei cambiamenti climatici.

La fine del mercato tutelato anche per i clienti domestici, divenuta realtà nel 2024, deve essere vista come una rivoluzione nel mondo dell’energia che può significare, per gli utenti finali, ottime possibilità di risparmio. La principale novità, infatti, è che ciascun utente può cercare in completa autonomia il miglior fornitore luce, selezionando le offerte più vantaggiose così da massimizzare il risparmio in bolletta.

Per capire quale fornitore luce conviene il consiglio è quello di non valutare, unicamente, le tariffe, ma di considerare anche altri aspetti, quali la presenza di sportelli fisici nel territorio e la qualità dell’assistenza clienti. Insomma, scegliere il fornitore luce più economico aiuta sicuramente a risparmiare, ma in caso di problemi, disservizi o richieste, è importante poter contare anche su un servizio clienti competente e sempre disponibile. Vediamo ora come trovare, in concreto, il miglior fornitore luce passo dopo passo.

Valutare il consumo di energia

Il primo step per chi vuole trovare il miglior fornitore luce è sicuramente avere adeguata contezza del proprio consumo energetico. Per fare ciò è sufficiente procurarsi alcune vecchie bollette energetiche e annotare il numero di kWh consumati in media al mese. Si tratta di un dato essenziale da conoscere nell’ottica della scelta del fornitore e delle offerte, in quanto permette di capire se conviene maggiormente cercare un piano a tariffa fissa o variabile.

Solitamente, le offerte del primo tipo sono l’ideale per chi ha un consumo di energia costante nel tempo, viceversa il piano variabile è perfetto per un consumo di energia elettrica che cambia stagionalmente. Prima di lanciarsi nella scelta occorre, quindi, avere adeguata contezza dei propri dati di consumo e delle proprie abitudini. Un’offerta vantaggiosa per qualcuno, infatti, potrebbe non esserlo per altri. È altrettanto fondamentale valutare l’impegno del fornitore verso la sostenibilità e l’ambiente. Molti fornitori offrono, ad esempio, energia proveniente solo da fonti rinnovabili, un aspetto che può avere un peso significativo nella decisione finale, soprattutto per chi è sensibile alle tematiche ecologiche.

Confrontare i fornitori

Per capire quale fornitore luce conviene la cosa più facile è procedere a un confronto delle offerte disponibili. In quest’ottica ci sono moltissimi siti web, come Libero Tariffe, che mettono a disposizione strumenti di confronto gratuiti e particolarmente facili da utilizzare anche da parte degli utenti meno tecnologici. Non bisognerà considerare solo i prezzi, ma anche la qualità del servizio, le recensioni dei clienti e la durata del contratto. Il comparatore permette, con pochi click, di restringere il cerchio della ricerca solo a quella specifica tipologia di offerte che ci interessa, ad esempio solo a prezzo fisso o solo con tariffa bioraria e così via. Molti, attenti al problema ambientale, preferiscono orientarsi su fornitori che offrono opzioni di energia rinnovabile. I comparatori aiutano ad avere una panoramica completa e veloce di tutte le offerte disponibili, permettendo di risparmiare tempo e denaro senza rischi.

Esamina i contratti e le tariffe

I fornitori tra cui scegliere nel libero mercato sono davvero moltissimi, anche per questo è necessario sapere a cosa guardare per orientarsi. Ogni fornitore propone alla clientela finale diversi piani e tariffe, l’unico modo per trovare il fornitore più conveniente è leggere i dettagli. Piani all’apparenza molto vantaggiosi per via di tariffe molto ribassate, potrebbero includere anche dei costi nascosti o la presenza di penali molto salate per la disattivazione anticipata. Il consiglio prima di firmare è quello di confrontare e studiare con molta attenzione tutti i termini e le condizioni, così da minimizzare il rischio di brutte sorprese.

L’importanza del servizio clienti

Come già accennato molti clienti pensano che trovare il miglior fornitore luce significhi unicamente andare alla ricerca della tariffa più bassa. In un mercato in continua evoluzione, caratterizzato da esigenze dei consumatori sempre più complesse e da una competizione crescente, ecco che a fare la differenza può essere un servizio clienti efficiente. Si tratta spesso e volentieri del primo punto di contatto tra consumatore e fornitore ed è anche un supporto nella gestione di problemi e disservizi.

La capacità di un fornitore nella risoluzione dei problemi può fare la differenza, aiutando anche i clienti con supporto e consulenza. I fornitori che hanno un servizio clienti che utilizzano un approccio proattivo sono in grado di costruire una relazione di lungo termine con gli utenti, aumentandone la soddisfazione. Inoltre, spesso è difficile trovare una reale convenienza tra tariffe che si somigliano tutte. Infine, il servizio clienti del miglior fornitore luce è in grado di rispondere sempre in modo efficace alle emergenze, fornendo informazioni e supporto ai clienti in qualsiasi momento. Ricercare solo il risparmio senza valutare con attenzione anche la professionalità del servizio clienti è un rischio, meglio quindi prendersi il proprio tempo per valutare ogni aspetto con la dovuta attenzione. Anche le recensioni degli altri utenti hanno un loro peso perché aiutano a farsi un’idea dei punti di forza del fornitore.

In conclusione, la scelta del miglior fornitore di energia elettrica richiede un’analisi approfondita delle proprie esigenze e un confronto attento delle varie offerte. Solo così è possibile trovare il piano più adatto alle proprie abitudini di consumo, combinando risparmio, efficienza e rispetto per l’ambiente.

