La presa smart che cambia il modo di vivere la casa

Le prese smart sono dei dispositivi intelligenti che consentono di accendere e spegnere i dispositivi elettroni collegati in qualsiasi momento tramite app. L’utilizzo delle prese smart, dette anche smart plug, favorisce così il risparmio energetico e la sicurezza, cambiando il modo di vivere la propria casa.

Negli ultimi anni con la diffusione della domotica e dei dispositivi smart per la casa, anche le prese intelligenti prendono sempre più piede nel mercato e soprattutto è più facile trovarle nelle abitazioni. D’altronde, utilizzare una presa smart è semplice e comodo: è sufficiente collegarla alla presa elettrica a muro, collegarvi i dispositivi elettronici che vogliamo vi siano associati e poi sfruttare la connessione WiFi per controllarne il funzionamento grazie alle app dedicate. Ecco allora come funzionano e quali scegliere.

Come funziona una presa smart e a cosa serve

Le smart plug sono prese da utilizzare in casa che possono essere collegate al Wi-Fi e quindi controllate da remoto con PC o tramite app da tablet e smartphone. Dopo aver collegato la presa smart alle prese a muro, sarà sufficiente scaricare l’app dedicata per accendere e spegnere i dispositivi che vi sono attaccati.

Questa tecnologia ha un potenziale enorme, perché si comporta come un interruttore dei dispositivi elettronici attivabile da qualsiasi distanza e in qualsiasi momento, che consente anche di programmare l’accensione di un dispositivo piuttosto che un altro. Ad esempio, collegando una smart tv alla presa intelligente, sarà possibile accenderla o spegnerla mentre si è nell’altra stanza. Oppure, collegare alla presa la macchina del caffè, così programmarne l’accensione allo stesso orario della sveglia e alzarsi dal letto con il profumo del caffè già in cucina.

Acquista una presa smart su Amazon

Come scegliere una presa smart

E’ possibile collegare a una smart plug Wi-Fi qualsiasi tipo di dispositivo elettronico: dalla lavatrice e il forno fino al televisore e le lampade della casa. Per questo motivo, nella scelta bisogna tenere in considerazione la massima potenza erogabile dalla presa smart, perché elettrodomestici come frigoriferi o stufe potrebbero necessitare di potenze maggiori, e quindi anche avere un prezzo più alto.

Altro fattore da tenere in considerazione sono le caratteristiche dell’app dedicata per utilizzarla, ad esempio se prevede la programmazione di accensione e spegnimento. Generalmente, infatti, tutte le prese sono Wi-Fi e bisogna valutarne la portata, ad esempio se si vuole installare la presa in giardino per poter avviare l’impianto di irrigazione.

Acquista la presa smart programmabile di Amazon

Si potrà poi optare per una multipresa o ciabatta smart, a seconda di quanti elettrodomestici e dispositivi si vuole collegare nello stesso punto della casa. Infine, andrà valutata la compatibilità con i dispositivi elettronici che sono in casa, perché potrebbe essere necessario scegliere prese smart dello stesso brand per un migliore controllo della domotica. Ultimo fattore da considerare prima dell’acquisto, è la compatibilità con gli assistenti vocali come Alexa di Amazon o l’assistente vocale di Google.

Scopri la presa smart per i dispositivi Echo Show di Alexa