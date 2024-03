Conosciuta come TecnoLaura, è una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

I dati più recenti ci dicono che l'aria dentro casa è 10 volte più inquinata di quella esterna, una ragione in più per pensare al purificatore d'aria come ad un elettrodomestico indispensabile: ecco come orientarsi in un segmento di mercato molto affollato.

Monitorare l’aria che respiriamo ogni giorno, soprattutto dentro casa, può aiutarci a migliorare anche la nostra qualità di vita e a capire se e quando potrebbe arrivare la necessità di richiedere un supporto tecnologico comprando un purificatore o depuratore.

A sollevare il problema dell’inquinamento interno è stata proprio l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che ha comunicato che l’inquinamento indoor può essere anche 50 volte maggiore rispetto a quello che viene da fuori.

Ogni volta che puliamo casa, fumiamo, cuciniamo qualcosa o accendiamo camini ed elettrodomestici introduciamo degli agenti inquinanti nell’aria che respiriamo. Quest’ultimi sono, tra le altre cose, particelle generate da detersivi e prodotti per la pulizia, fumi e profumi per l’ambiente, spore e muffe o pollini e allergeni, come quelli che possono diffondere i nostri amici a 4 zampe.

Tutti questi fattori possono avere conseguenze sulla nostra salute, ed è qui che entrano in gioco i purificatori d’aria, che sfruttano un meccanismo di filtraggio per trattenere le particelle inquinanti, consentendoci di migliorare il nostro ambiente interno.

In questo articolo scoprirai quali tipologie di purificatori d’aria esistono, come scegliere quello giusto per te e quali sono i migliori in circolazione.

Diversi tipi di purificatore d’aria

Sono diverse le tipologie di purificatori d’aria che ci consentono di pulire l’aria di casa dalle particelle inquinanti e dagli odori sgradevoli. Tra questi i più comuni sono:

Purificatori d’aria con filtro : utilizzano filtri fisici per catturare e rimuovere le particelle inquinanti. Ad esempio, ci sono quelli HEPA, acronimo di “High Efficiency Particulate Air", progettati per catturare le particelle microscopiche presenti nell’aria, come polvere, polline, acari della polvere, batteri e virus. Esistono poi i filtri assorbenti a carbone attivo, pensati per assorbire gli odori e i gas nocivi come VOC e formaldeide, o i filtri antibatterici che riducono la proliferazione di batteri e virus. Troviamo poi su alcuni modelli i filtri combinati che integrano diverse tipologie di filtri per una purificazione completa dell’aria.

Purificatori d’aria ionizzanti : emettono ioni negativi che si legano alle particelle inquinanti nell’aria, rendendole più pesanti e facili da rimuovere. Sono efficaci contro le particelle di dimensioni inferiori a 0,1 micron, come virus e batteri, ma alcuni esperti sollevano preoccupazioni sulla produzione di ozono come sottoprodotto di questo processo.

Purificatori d’aria con tecnologia UV : utilizzano lampade UV per uccidere batteri, virus e altri agenti patogeni presenti nell’ambiente. Questi purificatori possono essere efficaci nella sterilizzazione dell’aria, ma potrebbero non essere efficaci nel rimuovere particelle solide come polvere e polline.

Come scegliere il purificatore d’aria giusto per te: i fattori da considerare

Sono diversi gli elementi da considerare per la tua valutazione, a cominciare dalla Capacità di purificazione. Valuta innanzitutto le dimensioni della stanza in cui vuoi posizionare il purificatore e assicurati che la capacità del dispositivo sia sufficiente per coprire l’intera area. Un altro fattore è la presenza del Filtro HEPA, che è considerato uno standard di riferimento per la purificazione dell’aria e dimostra che il dispositivo è in grado di catturare particelle microscopiche come polline, polvere, peli degli animali domestici, muffe e batteri.

Valuta poi la presenza di Filtrazione a più stadi. Come anticipato, alcuni purificatori d’aria combinano diversi tipi di filtri per rimuovere una vasta gamma di contaminanti dall’aria, che possono includere oltre all’HEPA, filtri al carbone attivo e pre-filtri per catturare particelle più grosse.

Fai attenzione al livello di rumore, specialmente se prevedi di tenerlo in camera da letto o in ambienti in cui il silenzio è importante. Cerca modelli con funzionamento silenzioso o modalità notturna. Considera l’efficienza energetica e scegli un purificatore con un buon rapporto qualità-prezzo e un consumo energetico contenuto, in modo da ridurre i costi nel tempo.

Infine, valuta le funzioni smart che possono aiutarti ulteriormente, monitorando in tempo reale la concentrazione di inquinanti nell’ambiente, mettendo timer per programmare accensione e spegnimento o segnalando quando è il momento di sostituire il filtro.

I purificatori d’aria più apprezzati in circolazione

Viste le recenti notizie sulla scarsità della qualità dell’aria in diverse zone d’Italia, dispositivi come i depuratori d’aria hanno visto un grande incremento d’interesse. In particolare, di seguito vediamo quelli più apprezzati per caratteristiche, funzioni e rapporto qualità-prezzo.

1. Xiaomi Smart Mi Purifier 4

Con una reputazione consolidata nel settore degli elettrodomestici intelligenti, Xiaomi offre il suo Mi Air Purifier 4, che continua a essere uno dei preferiti dei consumatori. Dotato di un sistema di filtraggio a tre strati che include un filtro HEPA ad alta efficienza, è in grado di catturare fino al 99,97% di particelle sospese nell’aria, inclusi pollini, polveri, peli di animali domestici e batteri. La sua connettività Wi-Fi consente il controllo tramite smartphone tramite un’app dedicata, offrendo la comodità di monitorare e regolare la qualità dell’aria da qualsiasi luogo.

Purificateur Xiaomi Mi Air 4 Compact 27 W Blanc

2. Philips 600 Series

Philips è un altro marchio rinomato nel settore della salute e del benessere, e il suo depuratore d’aria è una scelta popolare tra gli utenti consapevoli della qualità dell’aria che desiderano una soluzione efficace con prezzo contenuto. Con il suo design elegante e compatto si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico e, grazie alla tecnologia NanoProtect HEPA. intrappola gli agenti inquinanti pulendo l’aria fino a 2 volte in più rispetto ai tradizionali filtri HEPA H13.

Philips Purificatore d'aria 600 Series. Silenzioso e a efficienza energetica. Per chi soffre di allergie. Il filtro HEPA rimuove il 99,97% degli agenti inquinanti. a 44m2. App. Bianco (AC0650/10)

3. Levoit Core 300

Per chi cerca un’opzione accessibile senza rinunciare all’efficacia, il depuratore d’aria Levoit Core 300 offre un’eccellente rapporto qualità-prezzo. Con un sistema di filtraggio a tre stadi, che include un filtro HEPA ad alta efficienza, può catturare le particelle più piccole. Inoltre, il suo funzionamento silenzioso lo rende ideale per l’uso notturno nelle camere da letto e le funzioni smart, come il monitoraggio dell’aria e il controllo vocale, ne ampliano l’utilità.

LEVOIT Smart Purificatore d'Aria per Allergie e PM2.5, Filtro HEPA, Guarda Qualità dell'Aria, Contro 99,97% dei Acari Polveri Pollini Odori Muffe, CADR 240m³/h, 50m², 22dB Modalità di Sonno&Auto

4. Dyson Pure Cool TP04

Per chi cerca massima tecnologia e innovazione, il Dyson Pure Cool TP04 offre prestazioni eccezionali insieme a un design futuristico. Unisce la funzione di depurazione d’aria, identificando e intrappolando automaticamente gli inquinanti con filtro HEPA (che cattura il 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron), a quella di ventilazione, che lo rende ideale per l’uso durante i mesi più caldi. Con un display LCD integrato che mostra la qualità dell’aria in tempo reale e la compatibilità con l’app Dyson Link, offre un controllo completo sulla qualità dell’aria.

Dyson TP04 Pure Cool - Ventilatore a torre per purificatore, colore: Bianco e argento

Come abbiamo visto, la scelta del purificatore d’aria dipende dalle tue esigenze specifiche, dalle dimensioni dell’ambiente in cui verrà utilizzato e dal livello di inquinamento atmosferico nella tua zona. È sempre consigliabile leggere le recensioni dei prodotti e confrontare le specifiche tecniche prima di effettuare un acquisto.