Il mondo del gaming, negli ultimi anni, ha compiuto enormi passi in avanti, anche grazie all’introduzione sul mercato di giochi sempre più realistici dal punto di vista grafico e della giocabilità, che danno la possibilità agli utenti di immergersi completamente in un mondo che conta sempre più appassionati, anno dopo anno. E con l’esponenziale crescita della community dei gamers, cresce proporzionalmente la richiesta di prodotti pensati specificatamente per soddisfare le necessità di un pubblico sempre più esigente in quanto a customizzazione e fruibilità delle periferiche di gioco.

Per questo, anche scegliere la tastiera da gaming “giusta”, a volte, può non essere impresa da poco; una tastiera da gaming è, infatti, molto diversa rispetto ad una semplice da ufficio, utilizzata principalmente per scrivere dei testi. Rispetto a quest’ultime, le tastiere da gaming devono rispondere con precisione ad ogni digitazione sul singolo tasto o gruppo di tasti, possibilmente con tempi di latenza in risposta (espressa in ms nelle schede tecniche) minimi.

Tastiere meccaniche da gaming: le preferite dagli appassionati

La tecnologia più utilizzata ultimamente è quella meccanica, particolarmente adatta al gaming grazie al meccanismo di tasti individuali progettati singolarmente, capace di soddisfare al meglio le necessità degli utenti. Per reattività nella risposta e per precisione, infatti, ciò che rende la tastiera meccanica perfetta per chi gioca al PC è l’implementazione di un sistema di switch che abbassa i tempi di latenza della digitazione e ne migliora l’affidabilità.

Altro aspetto considerevole delle tastiere meccaniche da gaming è la possibilità, in caso di guasto o di “ordinaria” manutenzione, di sostituire singolarmente tutti i componenti della periferica e di poterli smontare e pulire con facilità. Inoltre, questo tipo di tastiere offre la possibilità di aggiungere e configurare tasti funzione o tasti “scorciatoia”, che, nel mondo del gaming, vengono detti anche tasti macro o tasti combo.

Per tutte queste caratteristiche la tastiera meccanica da gaming è quindi l’ideale per gli amanti degli sparatutto e di quei giochi in cui i tasti vengono sollecitati molto frequentemente e molto rapidamente, e in cui si usano spesso combinazioni di più di due o tre tasti insieme. Allo stesso tempo però, le tastiere da gaming meccaniche sono le più costose sul mercato, trattandosi comunque di periferiche ad alte (spesso altissime) prestazioni e soluzioni tecniche di alto livello. Non tutti però trovano le tastiere meccaniche l’ideale per il gaming; infatti, per alcuni tipi di giochi molti utenti preferiscono tastiere da gaming con tecnologia ibrida, dette tastiere semi-meccaniche.

Tastiere semi-meccaniche: l’alternativa “economica”

Le tastiere semi-meccaniche da gaming sfruttano l’aggiunta di un attuatore individuale al meccanismo dei semplici tasti a membrana (quelli di una classica tastiera da ufficio), che rende ogni singolo pulsante indipendente dagli altri e migliora le prestazioni della tastiera in reattività. Anche la precisione è discreta, ma non ai livelli delle tastiere da gaming meccaniche; queste tastiere ibride hanno però come vantaggi una rumorosità molto più contenuta (mentre quella delle tastiere meccaniche è elevata) e prezzi più accessibili, motivo per il quale spesso i neofiti tendono a preferire questo tipo di prodotto.

Le tastiere semi-meccaniche sono quindi l’ideale per i gamers non troppo esigenti o che comunque giocano titoli in cui non è richiesto un particolare sollecito dei tasti utilizzati. Inoltre, le tastiere semi-meccaniche sono spesso la scelta anche di quegli utenti che ne fanno un utilizzo ibrido, appunto, e che quindi indirizzano la propria scelta verso prodotti che uniscano prestazioni comunque elevate rispetto alla classica tastiera a membrana, ma dai costi più accessibili rispetto alla tastiera meccanica.

Tastiera a membrana

La tastiera a membrana è la classica tastiera da ufficio: utilizzata principalmente per scrivere testi, non ha una precisione eccellente e il tasto deve essere premuto a fondo per essere riconosciuto. Con queste tastiere non è possibile digitare più tasti ravvicinati contemporaneamente e hanno una scarsa possibilità di customizzazione; infatti, in caso di guasto di un singolo componente, la testiera a membrana andrà sostituita per intero. Di contro, queste tastiere sono molto silenziose ed economiche.

Altre caratteristiche

Per riuscire a scegliere la migliore tastiera da gaming bisogna tenere in conto anche di altre caratteristiche fondamentali. Per quanto riguarda la modalità di connessione al PC, sono da preferire le periferiche cablate, che assicurano maggiore velocità nei tempi di risposta azzerando i tempi di latenza. Le tastiere wireless, di contro, permettono di giocare in tutta comodità, grazie all’assenza di fili e cavi che però, come già detto, generano un input lag, ovvero il ritardo con il quale il monitor o la televisione ricevono segnale dalla digitazione del pulsante.

Se è vero che l’estetica tende ad essere molto curata soprattutto nelle tastiere da gaming dal prezzo elevato, è anche vero che spesso le alte prestazioni hanno la meglio. Infatti, se la qualità dei materiali, come anche la presenza del poggia-polsi o l’impermeabilità della tastiera, possono sembrare caratteristiche secondarie, sono in realtà aspetti fondamentali che determinano la qualità del gioco per tutti quei gamers che affrontano sessioni di diverse ore consecutive.

Un’ultima considerazione riguarda il layout: infatti, molte tastiere da gaming vengono commercializzate con il layout “originario” utilizzato dagli sviluppatori in fase di creazione, quello inglese. Una caratteristica quindi da tenere in considerazione se si decide di utilizzare la tastiera sia per il gaming che per la normale scrittura di testi.