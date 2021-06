Come scegliere una tastiera wireless

Credere che individuare la migliore tastiera wireless sia impresa facile, è purtroppo un errore. Non tutte le tastiere in commercio sono infatti uguali, così come sono diverse le esigenze di chi vorrebbe acquistarne una. Senza considerare la sensibile oscillazione di costo tra i vari modelli. Con prezzi a partire da poco più di 10 euro è possibile mettere le mani su tastiere di ogni tipo, da quelle tradizionali a quelle pensate per il gaming, passando magari per quelle con trackpad integrato. Vediamo allora insieme alcune delle caratteristiche principali che è necessario prendere in considerazione prima di acquistare una tastiera senza fili, che sia da collegare al computer, al tablet, allo smartphone, o ancora alla Smart TV.

Migliore tastiera wireless: guida all’acquisto

Come accennavamo, per scegliere la migliore tastiera wireless adatta alle nostre esigenze dobbiamo giocoforza prestare attenzione ad alcuni fattori specifici. Nessun timore però, non si tratta di elementi strettamente tecnici e di difficile comprensione, ma solo di alcune regole base che possono guidarci nel processo di acquisto senza farci trovare del tutto impreparati. Prima di procedere, bisogna tenere conto che le “regole" a seguire sono valide anche per le tastiere wireless gaming, per quanto queste ultime debbano vantare caratteristiche specifiche per rispondere alle particolari richieste dei videogiocatori – dal key rollover al polling rate, passando pure per l’anti-ghosting. Di solito, gli amanti dell’universo in pixel e poligoni optano per una tastiera wireless meccanica, più rapida e affidabile nella pressione.

Layout e dimensioni

Le tastiere, come saprete, possono avere layout differenti, vale a dire diverse disposizioni dei tasti sulla propria scocca. In Italia, il più diffuso è lo schema QWERTY, ma per scegliere la migliore tastiera wireless in sintonia con il nostro “profilo" è importante puntare su una che abbia a disposizione un layout a noi familiare. Non solo, a variare sono ovviamente anche le dimensioni. Da questo punto di vista, è consigliabile ricercare la tastiera dalle linee che più si sposano con le nostre esigenze personali e con il dispositivo con cui intendiamo utilizzarla.

Connettività

Le tastiere senza fili, ai giorni nostri, possono utilizzare due differenti opzioni per comunicare con il computer – o con un altro device: quella Bluetooth o quella Wi-Fi a 2.4GHz, entrambe dotate di un raggio d’azione di 10 metri circa. Tendenzialmente, tenuto conto della facilità di interfaccia e dell’ampia compatibilità, le tastiere che sfruttano la tecnologia Bluetooth sono preferibili a quelle provviste di connessione Wi-Fi, per cui è necessario anche un ricevitore USB proprietario per funzionare.

Trackpad e tasti personalizzabili

Alcune tastiere non hanno solo tasti per la digitazione tradizionale, ma possono godere di sistemi di input diversi. Tra i più comuni abbiamo il trakcpad, del tutto integrato nel telaio. Questo ha le stesse funzioni del mouse nei device in cui non è presente, per quanto il sistema di puntamento sia meno efficace. In aggiunta, può accadere che le tastiere più grandi abbiano i tasti per il controllo multimediale per musica e video, un tastierino numerico, o ancora alcuni tasti programmabili a cui assegnare varie funzioni.

Caratteristiche accessorie

Esistono infine delle caratteristiche accessorie da tenere in conto nella scelta della migliore tastiera wireless. Chi lavora al buio, ad esempio, potrebbe prendere in considerazione una tastiera wireless retroilluminata, mentre chi trascorre molto tempo fuori casa potrebbe preferire una tastiera con batterie ricaricabili integrate piuttosto che con pile AA/AAA. A chiudere l’ergonomia, soprattutto se abbiamo intenzione di scrivere a lungo con la nostra nuova tastiera.