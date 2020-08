Scegliere gli accessori pc gaming non è semplice, infatti per costruire la postazione da gioco bisogna considerare diversi aspetti, tra cui il budget a disposizione e la configurazione che si desidera ottenere. Al giorno d’oggi le opzioni disponibili sono innumerevoli, infatti si possono comprare sedie ergonomiche, volanti per i videogiochi di auto, microfoni per lo streaming, cuffie e molti altri device con i quali personalizzare l’esperienza di gioco. In questa guida abbiamo raccolto i migliori accessori per il gaming, propendo una selezione dei dispositivi da avere assolutamente per organizzare al meglio l’intrattenimento videoludico.

Quale accessorio da gaming comprare

In commercio sono disponibili tantissimi accessori da gaming, per questo motivo scegliere quelli giusti non è così facile. Innanzitutto bisogna sempre partire dalle proprie esigenze, per capire di cosa si ha effettivamente bisogno e quali sono le urgenze, definendo una serie di priorità per acquistare prima i device più indispensabili e lasciare quelli secondari per un secondo momento. Inoltre è fondamentale tenere conto del rapporto qualità-prezzo, selezionando ogni prodotto a seconda del budget a disposizione, con una suddivisione dell’investimento per ogni tipo di dispositivo da comprare.

Ad esempio, di solito le scelte prioritarie sono rappresentate dal PC da gaming oppure dalla console di gioco, con tutte le relative periferiche come la tastiera, il mouse e il monitor, un setting essenziale per giocare. Dopodiché è possibile iniziare a ottimizzare la postazione, aggiungendo un po’ alla volta degli elementi per migliorare il comfort e aumentare le prestazioni, acquistando anche cuffie, hub USB, controller aggiuntivi, casse stereo, mouse pad e sedie da gaming. Infine è possibile perfezionare l’allestimento con prodotti secondari, come borse, microfoni per lo streaming, supporti per lo schermo del PC e volanti per la simulazione.

Ad ogni modo è importante non sottovalutare mai la qualità dei dispositivi, un aspetto che incide direttamente sulle performance, perciò è preferibile comprare meno accessori ma sceglierli con attenzione. Allo stesso tempo è fondamentale verificare la compatibilità dei device, affinché tutto funzioni correttamente e non vengano compromesse le prestazioni di gioco con prodotti che limitano le funzionalità del PC o delle periferiche. Inoltre bisogna sempre pensare anche all’organizzazione della postazione, spendendo dei soldi anche per la scrivania e l’illuminazione dell’ambiente di gioco.

Migliori accessori per il gaming

Nella selezione degli accessori PC gaming migliori abbiamo raccolto una serie di prodotti fondamentali, dispositivi essenziali per costruire una postazione di gioco completa e ottimale per giocare. Ecco le proposte più interessanti tra cui scegliere, dai device più economici ai top di gamma più esclusivi.

Hub USB Sabrent HB-UM43

Spesso nelle postazioni per il gioco le porte USB non bastano, perciò soprattutto con il PC portatile è importante avere con sé un HUB USB, un device che consente di collegare e ricaricare alcuni dispositivi come la tastiera, il microfono, le cuffie o il mouse grazie a questo utilissimo accessorio per il gaming. Un apparecchio piuttosto economico e pratico è il Sabrent HB-UM43, equipaggiato con 4 porte USB 3.0 ognuna delle quali dotata di un interruttore dedicato (compralo su Amazon). Inoltre ci sono delle spie a LED individuali, per conoscere in ogni momento lo stato di carica per ogni uscita utilizzata, con una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps.

Cuffie da gaming Beexcellent GM-1

Per un’esperienza di gioco immersiva è importante comprare delle cuffie da gaming di buon qualità, tra cui uno dei modelli più apprezzati è il Beexcellent GM-1. Questo device presenta un design on-ear innovativo e accattivante, con sistema Bass Stereo per un audio profondo e coinvolgente, con illuminazione a LED di colore rosso e microfono incorporato per lo streaming. Il suono è davvero nitido e dettagliato, per ascoltare ogni minimo rumore durante tutte le fasi di gioco, con una struttura dei padiglioni comoda ed ergonomica, un sistema di riduzione del rumore ambientale e compatibilità con le console PS4, Xbox One e PC Windows e Mac. Acquistalo su Amazon.

Controller da gaming EasySMX

Uno dei migliori accessori per il gaming è il controller da gioco, un joystick da usare con il PC o la console per un’esperienza adeguata con qualsiasi titolo. Un dispositivo molto apprezzato è l’EasySMX, un controller wireless con collegamento tramite ricevitore USB, da utilizzare con PC Windows, console PS3 e dispositivi Android compatibili, proposto in rosso, nero, blu e design multicolore (lo trovi su Amazon). Il device presenta un sistema a doppia vibrazione iperrealistico, per rafforzare tutte le situazioni di gioco più suggestive, con alimentazione a batterie ricaricabili e autonomia fino a 20 ore, rivestimento ergonomico e setting completo di tasti e manopole.

Mouse pad da gaming Logitech G440

Per organizzare al meglio la postazione da gioco è indispensabile comprare un mouse pad da gaming, un accessorio che permette di evitare scivolamenti e ottimizzare le performance del mouse. Ad esempio il tappetino Logitech G440 è un modello taglia medium con dimensioni di 340×280 mm e spessore di 3 mm, realizzato con un polimero rigido che assicura una superficie ad alte prestazioni per la massima precisione del puntatore. Questo prodotto di Logitech è indicato per chi usa mouse a sensibilità elevata, in questo modo si possono migliorare le prestazioni e potenziare il funzionamento degli ottimi sensori dell’azienda svizzera. Puoi acquistarlo su Amazon al prezzo migliore.

Mouse da gaming Logitech G402 Hyperion Fury

Un accessorio indispensabile per la postazione da gioco è il mouse da gaming, un dispositivo fondamentale per ottimizzare le prestazioni e completare il setting del PC. In particolare uno dei modelli più venduti e apprezzati è il Logitech G402 Hyperion Fury (lo trovi su Amazon), un device con sensibilità regolabile fino a 4000 DPI e 8 pulsanti programmabili. Questa periferica propone una velocità di tracciamento a partire da appena 500 DPI, con un design accattivante e una risposta in frequenza di 1 microsecondo, con logo Logitech in risalto e indicatore LED.

Microfono da gaming Tonor

Per i gamers e lo streaming live un accessorio da comprare assolutamente è il microfono, ad esempio scegliendo il modello Tonor compatibile con PC Windows e Mac. Si tratta di un dispositivo specifico per il gioco, con collegamento USB e condensatore integrato, sistema plug&play per l’installazione desktop automatica, con filtro pop per la registrazione della voce pulita e senza interferenze. Il microfono è dotato di supporto con treppiedi, tecnologia di riduzione del rumore ambientale e meccanismo per la regolazione dell’inclinazione. Puoi acquistarlo su Amazon qui.

Sedia da gaming IntimaTe WM Heart

Tra gli accessori gaming imperdibili per la postazione da gioco c’è ovviamente la sedia ergonomica, un elemento irrinunciabile per trascorrere ore di fronte alla console o al PC gaming. Un modello tra i più venduti sul mercato è la IntimaTe WM Heart (scopri il prezzo su Amazon), disponibile nelle colorazioni blu, rosso, grigio e verde con contrasti in nero, oppure nell’opzione total black. È realizzata in cuoio di alta qualità, un materiale semplice da pulire e inodore, da usare sia per giocare sia per lavorare al PC, con design ergonomico estremamente comodo e poggiagomiti imbottiti per il massimo del comfort.

Volante da gaming Thrustmaster T80 RW

Con alcuni titoli è necessario acquistare un accessorio PC gaming speciale, il volante da gaming, con il quale trasformare la postazione in un vero e proprio simulatore di guida. Ad esempio il Thrustmaster T80 RW è compatibile con PS4, per ottenere un’esperienza coinvolgente con giochi di auto come GTA, F1 e Rally Arcade, scegliendo questo bellissimo volante Ferrari 488 GTB Edition, proposto con pedaliera regolabile e controlli integrati nello sterzo. Il device presenta le levette del cambio al volante, un sistema di resistenza che replica la vera guida, con pedali ad alta precisione e supporto per le console PS3, Xbox One, il PC e i dispositivi Android. Compralo subito su Amazon.

Tastiera da gaming Razer BlackWidow Elite

La tastiera da gaming è un accessorio imprescindibile per giocare, perciò bisogna sempre lasciare una parte del budget per comprare una periferica di qualità per la configurazione del PC gaming. Uno dei modelli più ricercati è la keyboard Razer BlackWidow Elite (è disponibile su Amazon), una tastiera progetta per fornire prestazioni elevate con i giochi più complessi. Questo device è cablato e collegabile al computer tramite cavo USB, con funzionamento meccanico e retroilluminazione a LED RGB Chroma, con luminosità regolabile, controlli multimediali e tasti personalizzabili in base alle proprie esigenze di gioco.

Scrivania da gaming Eureka Ergonomic Z1-S

Ovviamente tutti gli accessori da gaming devono trovare spazio all’interno della postazione, per questo motivo uno dei dispositivi più importanti è senza dubbio la scrivania, un arredo con il quale organizzare tutti i device per creare un setting personalizzato per il gioco. Una delle soluzioni più gettonate è il desk da gaming Eureka Ergonomic Z1-S, una scrivania specifica per giocare con spazio per il monitor del PC o il laptop, la tastiera, il mouse e tutti i dispositivi per la postazione. Il vantaggio di questo modello è la presenza di appoggi e ganci per gli accessori, come il portabicchieri, il supporto per appendere le cuffie e l’illuminazione a LED incorporata nel rivestimento. Compralo su Amazon.