Come scoprire quali file occupano più spazio su Mac

Fonte foto: Krisda / Shutterstock.com

Ci sono vari metodi per poter scoprire quali file occupano più spazio su Mac. Molti computer di Apple hanno poco spazio di archiviazione (128 GB oppure 256 GB). È facile, quindi, imbattersi nel problema di un Mac con una memoria piena.

In questi casi, l’opzione giusta è seguire la procedura per liberare la memoria del Mac in modo da poter tornare a utilizzare il computer di Apple in modo più libero. Per gestire meglio la memoria è anche possibile disabilitare gli aggiornamenti automatici di macOS.

Prima di avviare questa procedura, però, conviene capire quali sono i file che occupano più spazio all’interno del disco del proprio Mac. Ecco come fare.

Informazioni su questo Mac

Per capire quali sono i file che occupano molto spazio all’interno della memoria del proprio Mac è sufficiente premere sul tasto Apple in alto a sinistra e poi selezionare Informazioni su questo Mac > Archiviazione oppure su Impostazioni di sistema > Generali > Archiviazione (dipende dalla versione installata di macOS).

La nuova schermata mostrerà un grafico per evidenziare il livello di riempimento della memoria di archiviazione del computer. A questo punto, è sufficiente andare in Gestisci per poter accedere a vari strumenti di gestione.

Dalla colonna a sinistra è possibile analizzare nel dettaglio quali sono i file che occupano spazio all’interno della memoria del Mac. Andando in Applicazioni, ad esempio, si potrà verificare lo spazio occupato dalle varie app installate. Andando in Documenti, invece, sarà possibile controllare se qualche documento particolarmente grande sta occupando tanto spazio in memoria (premendo su File grandi è possibile accedere immediatamente a questi file, se presenti).

Come liberare spazio sul Mac

Ci sono vari metodi per eliminare spazio sul Mac. La prima cosa da fare è eliminare i file individuati nel paragrafo precedente. Per farlo, basta premerci sopra con il puntatore del mouse e poi selezionare Elimina in basso a destra. In questo modo, i file “ingombranti” saranno eliminati dalla memoria del Mac e sarà possibile liberare più spazio all’interno del computer.

Andando nella scheda Consigli, opzione presente nell’elenco a sinistra, è possibile accedere a vari strumenti per la gestione della memoria interna del Mac. Tra queste opzioni troviamo l’archiviazione su iCloud e gli strumenti per l’ottimizzazione dello spazio. È anche possibile attivare l’opzione che consente di svuotare in automatico il Cestino, eliminando gli elementi presenti da almeno 30 giorni.

Strumenti di terze parti

Un altro modo utile per poter verificare quali file occupano molto spazio sul Mac è rappresentato dalla possibilità di affidarsi a utility di terze parti, come DaisyDisk e Grand Perspective. Si tratta di strumenti a pagamento che possono garantire una gestione completa dello spazio di archiviazione del proprio computer. Se i tool forniti da Apple non funziono, è possibile ricorrere a questi strumenti di terze parti per gestire al meglio la memoria interna del computer.