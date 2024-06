Come tagliare o ridimensionare un'immagine

Fonte foto: Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

Tagliare e ridimensionare un’immagine è molto semplice. Non è necessario essere degli esperti di grafica per poter effettuare un veloce intervento di editing, andando ad adattare l’immagine a quelle che sono le necessità del momento. Ci sono vari strumenti, completamente gratuiti, per farlo. Ecco, quindi, quali sono le migliori app per tagliare o ridimensionare un’immagine.

Paint (per Windows)

Chi utilizza un computer Windows può modificare o tagliare un’immagine facilmente utilizzando Paint, l’app già installata in tutte le versioni del sistema operativo. Basta aprire l’app, inclusa nell’elenco delle app installate (tasto Windows + S e poi digitare Paint per trovarla rapidamente), e caricare l’immagine da modificare. I comandi per la modifica, il taglio e gli altri interventi di editing delle immagini sono disponibili sulla barra in alto, nella sezione Immagine.

Foto (per Mac)

Su Mac è possibile utilizzare l’app Foto per effettuare dei veloci interventi di editing di foto, andando a ridimensionare un’immagine o anche a tagliarla. Una volta aperta l’applicazione, è sufficiente premere su Modifica nella barra degli strumenti, in modo da poter accedere subito ai vari strumenti dedicati all’editing. Per una modifica rapida, l’applicazione in questione ha tutte le funzionalità utili per l’utente.

Photoshop

Photoshop è una delle applicazioni di riferimento per il settore dell’editing di immagini. Disponibile sia su Windows che su Mac (a pagamento), quest’app è utilizzata anche al livello professionale. Per tagliare foto con Photoshop dovrete prima di tutto aprire l’immagine all’interno del software, selezionare lo strumento Selezione rettangolare (o premere “m” sulla tastiera) e, nella barra superiore, cliccare sul menu a discesa in corrispondenza della voce Stile.

Qui potrete scegliere la tipologia di ritaglio tra Normale (ossia a mano libera), Proporzione fissa (16:9 o 18:9 per gli smartphone, ad esempio; o 4:3 per stampare foto; o 1:1 se vuoi caricare foto su Instagram da PC), Dimensione fissa (indicherete la grandezza dell’area di ritaglio).

Cliccate sul menu Immagine in alto e scegliete Ritaglia. La procedura indicata può cambiare in base alla versione di Photoshop utilizzata. In ogni caso, il software è progettato per consentire agli utenti di poter modificare facilmente un’immagine, con tanti strumenti avanzati per un editing dettagliato. Ci sono anche varie alternative a Photoshop da considerare.

GIMP

Un’altra app molto utilizzata per l’editing di foto è GIMP. Si tratta di un’app gratuita, disponibile su tutte le principali piattaforme software. Per tagliere foto con GIMP sarà sufficiente cliccare sul menu Strumenti e poi Trasformazione > Ritaglia e disegnare sulla foto l’area di ritaglio con il puntatore del mouse.

Non appena creata l’area di ritaglio comparirà un’area nelle barre laterali con alcune opzioni riguardanti lo strumento: modificatele come preferite e date doppio click all’interno dell’area di ritaglio per completare l’operazione. Per ridimensionare immagine con GIMP cliccate su Immagine > Scala immagine e, nella finestra che comparirà, inserite i valori desiderati per lunghezza e larghezza e cliccate su OK.

Tagliare foto online

Se avete bisogno di qualcosa più veloce e immediato, potrete decidere di tagliare foto online con uno dei tanti applicativi web. Croppola, probabilmente, è quello più adatto a questo scopo: basterà caricare l’immagine e, nella colonna di destra, scegliere una delle opzioni a disposizione. Si potrà scegliere la proporzione dell’area di ritaglio, scegliere se tagliare la foto con dimensioni ad hoc per le varie piattaforme social o, più semplicemente, fare tutto a mano scegliendo l’area di ritaglio con il mouse. Tra i tool online per la modifica delle foto c’è anche Canva, facile da utilizzare e ricco di funzionalità.

App per smartphone

Per tagliare o modificare immagini è possibile utilizzare anche delle app per smartphone Android e iOS. In linea di massima, l’app Galleria su Android e l’app Foto su iPhone e iPad (le app pre-installate per la gestione delle immagini) includono sempre vari strumenti di editing e possono essere utilizzate per modifiche “a volo”. Ci sono anche altre app da considerare, come l’app di Photoshop o l’app di Canva.