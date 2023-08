Come tenere sotto controllo l'utilizzo dei dati su Android

Fonte foto: quietbits / Shutterstock.com

Il consumo dei dai su Android viene monitorato direttamente dal sistema operativo, permettendo all’utente di tenere sotto controllo l’utilizzo della rete, sia in generale che app per app. Smartphone e tablet di qualche anno fa potrebbero non avere questa funzione di monitoraggio.

In ogni caso, per gli utenti, a prescindere dall’età del dispositivo usato e dalla versione del software, è possibile monitorare il consumo dei dati su Android utilizzando vari strumenti, facilmente scaricabili dal Google Play Store.

Vediamo, quindi, come verificare il consumo di dati su Android in modo semplice e immediato.

Utilizzare l’app del proprio operatore

Un metodo semplice per tenere sotto controllo il consumo di dati su Android è legato all’utilizzo dell’app del proprio operatore. Tutti gli operatori (con l’eccezione di Iliad che permette di verificare questo dato accedendo dal browser web all’Area Personale) hanno un’app ufficiale da scaricare dal Google Play Store.

In diversi casi, inoltre, non serve la registrazione per consultare i consumi e altre informazioni della propria SIM. Basta accedere alla rete dati: l’app riconoscerà in automatico la SIM e fornirà le informazioni richieste dall’utente, permettendo di monitorare il consumo su Android.

Per utilizzare al meglio l’app dell’operatore, però, conviene effettuare l’accesso con il proprio account. In questo modo, infatti, è possibile tenere d’occhio più informazioni, con uno storico dei consumi, e utilizzare anche widget per tenere sott’occhio i consumi.

Dalle Impostazioni del telefono

Le versioni più recenti di Android dedicano una sezione delle Impostazioni al monitoraggio del consumo di dati, con la possibilità di verificare il consumo anche applicazione per applicazione e, quindi, senza dover scaricare un’app per controllare i consumi del proprio dispositivo Android.

Basta andare nelle Impostazioni e utilizzare la funzione di ricerca per trovare questa sezione (utilizzando parole chiave come “dati” oppure “utilizzo dati”). La procedura da seguire per accedere alla sezione delle Impostazioni dove monitorare i consumi cambia in base al modello di smartphone.

Molti dispositivi utilizzando questo percorso Impostazioni > Rete mobile > Utilizzo Dati. Altri, come gli smartphone Samsung Galaxy, seguendo quest’altro percorso Impostazioni > Connessioni > Utilizzo Dati per tenere sotto controllo i consumi dei dati in Android. Basteranno pochi secondi per individuare la sezione giusta.

Dalle Impostazioni dello smartphone è anche possibile limitare il consumo dei dati su Android andando a disattivare le reti 4G e 5G oppure attivando la modalità Aereo che comporta una disattivazione completa dei vari sistemi di connettività del dispositivo.

Installando appp di terze parti

C’è anche una terza strada da seguire per tenere sotto controllo l’uso dei dati su Android. È possibile, infatti, ricorrere a un’app di terze parti. Basta effettuare una veloce ricerca dal Play Store per individuare subito un’app adatta a questo compito.

Tra le migliori è possibile provare GlassWire Data Usage Monitor oppure Consumi di Dati Mobili. Si tratta di applicazioni gratuite, molto leggere e facili da usare che monitorano l’utilizzo della rete dati da parte del proprio telefono Android permettendo di tenere sempre sotto controllo l’utilizzo dei dati.