Come trasformare un tablet Amazon Fire in un Echo Show

I tablet Amazon Fire HD sono dispositivi che il colosso dell’e-commerce ha nel suo listino da diverso tempo e sono pensati per chi non vuole spendere troppo e cerca un tablet per leggere e-book, vedere film o serie TV navigare in Internet e altre attività che non richiedono hardware molto potente.

Non tutti sanno però che i modelli Fire HD 8 e Fire HD 10 integrano una funzione davvero interessante chiamata Show Mode che di fatto trasforma il tablet in un Eco Show, ovvero il dispositivo intelligente di Amazon con cui è possibile, tra le altre cose, controllare tramite l’assistente digitale Alexa altri dispositivi intelligenti presenti in casa. Tutto questo è possibile, tra l’altro, con una procedura davvero molto semplice.

Amazon Fire Show Mode: cos’è

La funzione Show Mode non è una novità assoluta. È stata rilasciata nel 2018 da Amazon tramite un aggiornamento del sistema operativo Fire OS che si trova su tutti i tablet della serie Amazon Fire.

Questa funzione, come detto, consente di utilizzare il tablet Fire come se fosse uno smart display Eco Show. Quindi si possono fare domande ad Alexa sul meteo o i risultati della propria squadra del cuore, riprodurre musica e audiolibri, ma anche video tramite YouTube e Amazon Prime e, non ultimo, gestire i dispositivi della smart home.

Nel 2018 quando Amazon ha rilasciato la funzione Show Mode ha anche proposto uno speciale supporto di ricarica per aver il tablet sempre carico, fisso in un posto, come appunto un Eco Show. La modalità Show Mode però non è legata al suo utilizzo con questa docking, e si può sfruttare anche tenendo tra le mani il tablet.

C’è da sapere che non tutti i tablet Amazon Fire dispongono della funzione Show Mode. I modelli attualmente compatibili sono:

Fire HD 8 (settima generazione) con versione software 5.6.1.0 o successiva

Fire HD 10 (settima generazione) con versione software 5.5.0.0 o successiva

Fire HD 8 (ottava generazione) con versione software 6.3.0.1 o successiva

Fire HD 10 (nona generazione) con versione software 7.3.1.1 o successiva

Fire HD 8 (decima generazione) con versione software 7.3.1.4 o successiva

Fire HD 10 (undicesima generazione) con versione software 7.3.1.8 o successiva

Fire HD 8 (dodicesima generazione)

Alcuni di essi non sono più in vendita, ma sono ancora compatibili. Quelli che è ancora possibile comprare oggi sono i Fire HD 8 di decima e dodicesima generazione, e i Fire HD 10 di undicesima generazione.

Fire HD 10 – Modello di undicesima generazione (2021)

Fire HD 8 – Modello di dodicesima generazione (2022)

Fire HD 8 – Modello di decima generazione (2020)

Ovviamente l’esperienza non è al pari di un Eco Show. L’audio riprodotto è sicuramente migliore con Eco Show rispetto al tablet, mentre una videochiamata con Amazon Fire non può disporre dei microfoni dinamici che invece sono presenti in Eco Show. Di contro, questi dispositivi sono dei tablet e quindi hanno altre qualità che, ovviamente, uno smart display non può avere.

Come abilitare lo Show Mode

Se il tablet Amazon Fire è nell’elenco pubblicato sopra, allora è possibile abilitare la funzione Show Mode. Diciamo subito che ci sono tre metodi ma tutti molto semplici da eseguire.

1) Con Alexa

Con il tablet in uso pronuncia la frase "Alexa passa alla modalità Show Mode". L’interfaccia cambierà e verrà visualizzata la modalità Show Mode. Per uscire e tornare all’interfaccia consueta basta pronunciare la frase: "Alexa esci dalla modalità Show Mode".

2) Con le impostazioni rapide

Sul tablet bisogna scorrere il dito verso il basso per due volte per visualizzare il pannello delle impostazioni rapide. Nell’elenco che appare c’è anche la modalità Show Mode. Basta fare tap su questa per entrare nella Show Mode. Per uscire basta rifare la stessa procedura e cliccare Show Mode per disabilitarla.

3) Con il supporto di ricarica

Chi ha acquistato il supporto di ricarica Show Mode può fare in modo che, ogni volta che il tablet viene collegato per la rcarica, questo passi alla modalità Show Mode in autonomia.

Nelle impostazioni del tablet, che si attivano come descritto nel precedente passaggio, c’è la voce Show Mode. Facendovi tap sopra si apre un ulteriore piccolo menu in cui bisogna selezionare la voce Cambia modalità in automatico.