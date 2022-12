Come usare i nuovi avatar di WhatsApp

Dopo aver fatto breccia nei cuori degli utenti di Facebook gli avatar arrivano anche su WhatsApp con l’ultimo aggiornamento disponibile.

La novità consente a tutti gli utenti della popolare app di messaggistica di Meta di creare il proprio alter-ego in 3D per avere a disposizione immagini che esprimono tante emozioni da condividere con amici, familiari e conoscenti e utili per comunicare auguri di compleanno, festeggiare successi o segnalare anche qualche disappunto.

Avatar su WhatsApp: come funzionano

Per iniziare a costruire il proprio avatar da usare nelle chat di Whatsapp, si parte proprio da un qualunque messaggio di testo per poi accedere alla sezione emoji, si seleziona la scheda degli sticker e si fa tap sul pulsante "+".

In questa sezione c’è il nuovo sistema che consente di creare l’avatar che può essere personalizzato scegliendo il genere (maschile o femminile) il colore della pelle, il colore e taglio dei capelli, se ha occhiali e tanto altro.

Gli adesivi personalizzati da poter poi utilizzare sono ben 36 e dunque è possibile scegliere tra molte tipologie di comunicazione: con il proprio avatar personalizzato si può esprimere gioia, simpatia, divertimento, meraviglia o anche dispiacere.

Questa funzione al momento è disponibile solo da app mobile.

Cosa sono gli avatar

Un avatar rappresenta un alter ego digitale che consente di riportare se stessi sotto forma di immagine, in 3D nel caso di WhatsApp e Facebook, riprendendo anche caratteristiche peculiari, come un taglio di capelli o il colore degli occhi.

La novità è indubbiamente accattivante e farà piacere ai tanti utenti dell’app che in Italia hanno raggiunto lo scorso giugno la ragguardevole cifra di circa 35 milioni.