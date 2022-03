Come usare il Bonus Cultura 2022 da 500 euro su Amazon

Amazon rinnova la sua partecipazione al Bonus Cultura, anche per il 2022: già da oggi, e fino al 28 febbraio 2023, sarà possibile usare i voucher del bonus anche per gli acquisti sulla piattaforma di e-commerce, per un massimo di 500 euro come prevede l’iniziativa del Governo.

La procedura è già rodata, perché non è il primo anno che Amazon mette a disposizione la sua piattaforma per comprare gratis libri e musica. E’ anche abbastanza facile, specialmente per i diciottenni di oggi che sono nativi digitali e non hanno alcun problema a barcamenarsi tra SPID o CIE (necessario almeno uno dei due), il sito 18app.it del Governo e lo store di Amazon vero e proprio, dove verrà finalizzato l’acquisto e dal quale partirà la merce. Per chi ancora non sapesse cos’è il Bonus Cultura, a quanto ammonta e come si spende, ecco le informazioni che bisogna conoscere per non sbagliare.

Cos’è il Bonus Cultura

Il Bonus Cultura è un contributo pubblico a fondo perduto, del valore di 500 euro, che lo Stato mette a disposizione di tutti i diciottenni per acquistare libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray ma anche ebook (anche in formato Kindle).

Il bonus può essere speso in un solo acquisto o in molteplici, non ci sono limiti di sorta: se l’acquisto incentivato è inferiore a 500 euro, infatti, dal “conto" dell’utente verrà decurtata solo la cifra pari all’importo della merce acquistata.

E’ possibile spendere il Bonus Cultura nei negozi fisici o online aderenti, la procedura è la stessa e passa sempre dalla generazione di un voucher sul sito 18app.it. Sempre questo sito è quello da visitare per registrarsi all’iniziativa, tramite lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica.

Bonus Cultura su Amazon

La procedura per spendere il Bonus Cultura su Amazon non inizia su Amazon, ma su 18app.it dove l’utente dovrà generare un buono pari alla cifra che vuole spendere su Amazon, con l’accortezza che l’importo deve essere intero. Quindi 15 euro sì, 15,10 euro no.

Una volta generato il buono l’utente dovrà andare a questo indirizzo: amazon.bonus18.it. Qui sarà possibile convertire in un codice sconto Amazon di pari valore, che sarà spendibile solo sui prodotti incentivabili.

Non è possibile fare i furbi, quindi, e passare da Amazon per comprare altro con i soldi del Bonus Cultura: il codice generato non attiverebbe lo sconto.

Clicca qui per convertire il tuo buono 18app in un codice sconto Amazon