Come condividere foto Instagram su Facebook

Fonte foto: Shutterstock

Facebook e Instagram sono due social network della stessa azienda, Meta, e possono essere collegati per consentire una facile condivisione dei contenuti, da un account a un altro. Per gli utenti attivi su entrambi i social, quindi, è possibile pubblicare contenuti su Instagram e trasferirli poi su Facebook.

Grazie alla possibilità di connettere gli account è, quindi, possibile condividere foto Instagram su Facebook. Si tratta di una procedura rapida. Completata la connessione, infatti, sarà possibile pubblicare in automatico (se lo si desidera) le foto Instagram anche sul proprio account Facebook. Naturalmente, è anche possibile condividere foto Instagram di altri utenti su Facebook.

Ecco, quindi, come fare a connettere i due account per poi condividere foto Instagram su Facebook.

Connettere account Instagram e Facebook

La procedura da seguire per condividere post di Instagram su Facebook è molto semplice. Come prima cosa, è necessario installare le app di Instagram e Facebook ed effettuare il login con il proprio account, su entrambi i social network. Si tratta del passaggio preliminare per connettere gli account di Instagram e Facebook.

Per avviare la condivisione è necessario creare un nuovo post su Instagram (basta premere il tasto + in basse nella schermata principale di Instagram e seguire la procedura guidata). Prima della pubblicazione, che avviene premendo il tasto Condividi, è necessario spuntare l’opzione Condividi su Facebook presente tra le voci nell’elenco.

A questo punto si aprirà una nuova finestra con il nome dell’account Facebook utilizzato per l’app del social network. Per proseguire bisogna premere Continua e seguire la procedura guidata per connettere gli account di Instagram e Facebook. Una volta completata la procedura, i due account saranno collegati e sarà anche possibile scegliere di condividere in automatico storie e post.

La connessione tra i due account permetterà, di fatto, di poter gestire i due social network con un solo account, semplificando la condivisione da una piattaforma a un’altra. Per la gestione dei due account è possibile, dall’app di Instagram, accedere al proprio profilo (l’icona nell’angolo a destra, in basso) e seguire questa procedura:

aprire il menu premendo l’icona delle tre linee in alto a destra

scegliere Impostazioni

andare in Centro gestione account Meta

Da questo pannello è possibile accedere a tutte le informazioni dei propri account Meta e, quindi, di Facebook e Instagram. Dopo la connessione, è sempre possibile gestire in modo indipendente i due account: ad esempio, sarà possibile cambiare nome su Instagram senza conseguenze per l’account di Facebook. Allo stesso modo, si potrà nascondere lo stato online su Instagram.

Come condividere i tuoi post di Instagram su Facebook

Completata la connessione tra gli account di Instagram e Facebook sarà facile condividere foto di Instagram su Facebook, come nuovi post. I due account sono oramai connessi ed è possibile pubblicare gli stessi contenuti su entrambi.

Per condividere un post Instagram su Facebook (dopo aver collegato i due account) basta seguire questa procedura:

premere sul tasto + nell’app Instagram

nell’app Instagram creare il post sfruttando gli strumenti del social

spuntare l’opzione Condividi su Facebook

premere Condividi per pubblicare il post

In questo modo, il post pubblicato su Instagram sarà pubblicato, in automatico, anche su Facebook. In qualsiasi momento, inoltre, sarà possibile cancellare foto su Facebook, senza eliminare i contenuti pubblicati su Instagram.

Come condividere i post di altri utenti Instagram su Facebook

Gli utenti Instagram possono condividere una foto pubblicata da un altro utente sul proprio account Facebook. Si tratta di un’operazione molto semplice: basta premere sull‘icona della freccia presente sotto alla foto e poi scegliere Condividi con > Facebook.

Per completare quest’operazione è necessario che l’account che ha pubblicato la foto consenta la condivisione dei suoi contenuti. Con la stessa procedura (icona della freccia e poi Condividi con > Facebook) è possibile anche condividere storie e Reel.