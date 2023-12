Come usare iPhone per collegarsi a Internet da un altro smartphone

Editor e copywriter, ho collaborato con importanti realtà editoriali italiane e mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

Il proprio iPhone può diventare, facilmente, la “porta d’accesso” a Internet per un altro smartphone. È possibile trasformare lo smartphone di Apple in un vero e proprio hotspot, andando a condividere la propria connessione con uno o più dispositivi. La stessa funzione è disponibile anche con gli smartphone Android. Da notare, inoltre, che è possibile anche trasformare un Mac in un router Wi-Fi.

Vediamo, quindi, come usare un iPhone per collegarsi a Internet da un altro smartphone.

Come attivare l’Hotspot su iPhone

La procedura da seguire per attivare la funzione Hotspot personale su iPhone, in modo da condividere con altri dispositivi la propria connessione, è semplicissima. Per prima cosa è necessario accedere all’app Impostazioni, facilmente riconoscibile grazie dall’icona degli ingranaggi.

A questo punto bisogna andare in Cellulare (per accedere a questa sezione è necessario che ci sia una SIM attiva all’interno dello smartphone oppure sia stata registrata una eSIM). In questa sezione è possibile gestire varie opzioni legate alla connettività.

La funzione che ci interessa in questo caso è Hotspot personale. Dopo aver premuto su quest’opzione, basterà premere su Consenti agli altri di accedere per poter condividere la propria connessione con altri dispositivi.

Attivata questa funzione, lo smartphone attiverà una rete Wi-Fi chiamata iPhone di “nome utente”. Gli altri dispositivi potranno accedere alla rete Wi-Fi per utilizzare la connessione dati dell’iPhone. Il collegamento può avvenire tramite via Bluetooth oppure tramite USB, seguendo le indicazioni fornite nella pagina.

Per migliorare le prestazioni della connessione quando si utilizza la funzione Hotspot personale è possibile attivare l’opzione Ottimizza la compatibilità. Da notare, inoltre, che il collegamento avviene senza password se si utilizza un dispositivo Apple a cui è stato effettuato l’accesso utilizzando lo stesso ID Apple già attivo sull’iPhone. Per poter utilizzare correttamente l’Hotspot personale potrebbe essere necessario aggiornare il sistema operativo dell’iPhone.

Come cambiare la password dell’Hotspot personale di iPhone

Una volta attivata la funzione Hotspot personale, come visto in precedenza, sarà generata una rete Wi-Fi. Per accedere a questa rete può essere necessario inserire una password. Di default, lo smartphone crea una chiave d’accesso costituita da una sequenza di numeri, lettere e simboli.

Andando in Impostazioni > Cellulare > Hotspot personale > Password Wi-Fi è possibile modificare la password, scegliendo la chiave d’accesso desiderata. La password in questione dovrà avere almeno 8 caratteri per poter essere accettata.

Per questioni di sicurezza, naturalmente, conviene creare una password sufficientemente lunga e complessa, evitando parole chiave facili e diffuse. Una volta inserita la nuova password, digitando il codice desiderato con la tastiera, bisognerà premere Fine per confermare il cambio della chiave d’accesso alla rete Wi-Fi creata dal proprio smartphone.