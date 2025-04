Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Dopo l’arrivo su WhatsApp e Instagram, Meta AI ha fatto ufficialmente il suo debutto anche su Facebook, trovando posto all’interno dell’app Facebook Messenger. Anche stavolta l’assistente virtuale è basato sul modello linguistico Llama 3.2 di Meta e come per le altre piattaforme segna un ulteriore passo in avanti verso la piena integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno delle varie applicazioni dell’azienda di Menlo Park, presentandosi uno strumento conversazione nato allo scopo di assistere, informare e intrattenere gli utenti in modo veloce e naturale.

Come utilizzare Meta AI su Facebook

Anzitutto bisogna dire che la comparsa di Meta AI su Facebook avviene in automatico, basta solamente aggiornare l’app all’ultima versione disponibile. L’utente, infatti, non dovrà fare nulla per accedere alle funzioni del nuovo assistente AI che già compare nella barra di ricerca di Messenger e in una nuova icona posizionata nella parte bassa dell’applicazione, identificata dall’ormai ben noto cerchietto colorato.

Per utilizzare la funzione le opzioni sono due: nel primo caso basta fare tap all’interno della barra di ricerca identificata dalla dicitura “Cerca o chiedi a Meta AI” ed esporre al chatbot la propria richiesta oppure selezionare uno degli argomenti proposti in automatico dallo strumento.

In alternativa si può fare tap sull’apposita icona posizionata in basso e accedere alla scheda dedicata dove è sempre possibile fare una domanda al chatbot oppure selezionare uno degli argomenti disponibili.

In entrambi i casi si aprirà una finestra di chat con Meta AI dove il tool provvederà a rispondere a tutte le domande che gli verranno poste, che appariranno come un qualsiasi messaggio all’interno di Messenger.

Meta AI e la privacy degli utenti

Nonostante le potenzialità di questo strumento nel fornire assistenza agli utenti, ci sono diversi dubbi sulla privacy e sulla sicurezza delle informazioni personali condivise con il chatbot.

A questo proposito è importante fare una precisazione: al primo utilizzo l’utente potrà leggere un disclaimer informativo con tutte le indicazioni del caso, con Meta che lo avverte, anzitutto, che non è consigliabile condividere dati sensibili o informazioni personali con il chatbot.

Oltre a questo, l’azienda sottolinea anche che Meta AI non legge le conversazioni con altri utenti e che l’interazione con il chatbot avviene solo tramite messaggi inviati direttamente all’assistente. Il chatbot, quindi, non si avvia in automatico e non invia alcun tipo di notifica al proprietario dell’account Facebook.

Importante ricordare anche che in nessun caso dati condivisi col chatbot vengono usati per addestrare i modelli AI. Tuttavia è possibile che, per fornire risposte pertinenti e migliorare la qualità del servizio, Meta decida di condividere alcune informazioni con partner esterni ma in forma completamente anonima.

Infine è necessario sottolineare anche che, per il momento, non è previsto alcun intervento dell’intelligenza artificiale nelle conversazioni personali o sotto i post su Facebook.