Come usare Midjourney senza Discord

Fonte foto: cfalvarez / Shutterstock.com

Sono sempre di più i software, i tool e le soluzioni online che consentono di generare immagini con l’intelligenza artificiale. Tra quelli più avanzati c’è Midjourney, che garantisce ottimi risultati a partire da un semplice prompt. Pur essendo particolarmente apprezzato, in passato in molti hanno trovato difficoltà ad accedervi, perché presente solo sottoforma di canale Discord.

Un limite che è stato superato, grazie ad una attesissima novità. È stato finalmente lanciato il sito web ufficiale di Midjourney.

Attraverso l’interfaccia web tutti saranno in grado di generare le immagini e le grafiche che desiderano sfruttando la forza dell’intelligenza artificiale e le potenzialità di Midjourney.

Midjourney, le caratteristiche dell’interfaccia web

Midjourney è il nome di un laboratorio di ricerca all’avanguardia che ha come obiettivo lo sviluppo di nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale che permettano agli utenti del web di dare sfogo alla propria creatività e immaginazione, anche senza possedere particolari competenze grafiche e tecniche.

Ha lanciato, con il medesimo nome, una soluzione web, in passato accessibile solo tramite Discord, per la generazione di immagini AI. Il nuovo portale web di Midjourney, lanciato ufficialmente nei giorni scorsi, rappresenta una novità importante e particolarmente attesa, che rende più semplice la creazione di immagini e grafiche AI anche per coloro che non sono iscritti a Discord.

Ha un’interfaccia estremamente semplice, declinabile sia in modalità chiara che in modalità scura, a cui si accede direttamente dal proprio browser preferito. È in grado di dare vita a immagini realistiche o in stili particolari, indicati direttamente dall’utente attraverso un prompt testuale (modello text-to-image).

Tutte le immagini realizzate vengono conservate in un’apposita sezione, che rende semplice il loro reperimento in qualsiasi momento. Nei giorni successivi al lancio, ogni utente che si è collegato al sito ha avuto la possibilità di generare fino a 25 immagini gratuitamente. Attualmente, per utilizzare il servizio, è però necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento, scegliendo uno dei piani proposti.

Il costo dell’abbonamento a Midjourney parte dai 10 dollari al mese fino ad arrivare ad un massimo di 96 dollari al mese in base alle funzionalità offerte. Con la sottoscrizione annuale si possono ottenere sconti fino al 20%.

Come generare un’immagine AI con Midjourney

Per poter generare immagini con Midjourney occorre collegarsi al sito ufficiale del servizio ed eseguire il login con le proprie credenziali. Se non si è ancora iscritti, bisogna eseguire una breve registrazione attraverso un account Discord o un account Google.

Una volta effettuato il login, è possibile inserire nella barra di ricerca il comando testuale e personalizzare alcuni parametri per ottenere un’immagine più coerente possibile con la propria idea iniziale. È consigliabile utilizzare l’inglese, ma il sistema restituisce risultati abbastanza soddisfacenti anche in italiano. Nella home page del sito web si possono visualizzare alcune immagini d’esempio, generate da altri utenti.