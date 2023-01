Come usare una canzone per la suoneria dello smartphone

Scegliere una suoneria personalizzata è ormai un’operazione standard supportata da qualsiasi smartphone Android moderno. Si parla di un processo che non richiede molto tempo ma che con poche semplici mosse permetterà di ascoltare la propria musica preferita a ogni chiamata.

Prima di leggere questa guida su come impostare la propria musica preferita come suoneria personalizzata per lo smartphone, però, ricordatevi che il sistema operativo Android è sempre lo stesso, ma l’interfaccia utente installata dal produttore del telefono no. Ciò vuol dire che alcune impostazioni che stiamo per citare potrebbero essere chiamate in modo diverso sul vostro telefono, ma ci sono di sicuro: basta trovarle.

Come impostare una canzone come suoneria

Per impostare una canzone come suoneria su un qualsiasi smartphone con Android è necessario agire sulle impostazioni del telefono nella sezione relativa ai suoni e alla vibrazioni. Dovremo quindi aprire Impostazioni > Suono e vibrazione > Suoneria e qui troveremo una ulteriore opzione chiamata Scegli una suoneria locale, oppure Suono personalizzato, oppure Personalizzato > Su questo dispositivo.

Qualunque sia il nome dato dal produttore a questa opzione, dopo averla scelta si aprirà il browser dei file presenti sul telefono, dal quale possiamo scegliere il file audio che vogliamo usare come suoneria. Nella lista c’è di tutto, compresi i vocali WhatsApp.

Una volta che è stata selezionata la canzone che si desidera utilizzare come suoneria del telefono si può fare tap in alto a destra confermando l’operazione.

Impostare una suoneria per un contatto specifico

Impostare una particolare suoneria per un contatto specifico è un’operazione piuttosto semplice e ha il vantaggio di non modificare la suoneria generale ma solo quella per le chiamate provenienti da quel contatto. Per scegliere una suoneria per un singolo contatto è innanzi tutto necessario aprire la rubrica e selezionare il contatto per il quale voglia impostare la suoneria personalizzata.

Bisogna quindi toccare i tre punti nell’angolo in alto a destra e poi fare tap su Imposta suoneria. A questo punto si aprirà il solito browser dei file, dal quale potremo scegliere il file audio da trasformare in suoneria per quel contatto.

Dopo aver selezionato il file da trasformare in suoneria personalizzata occorre solamente cliccare su Salva per assegnare l’impostazione specifica.

Come inserire la propria musica su Android

Per scegliere un brano personalizzato come suoneria dello smartphone bisogna prima disporre sul telefono di una copia del file audio da utilizzare.

La procedura più semplice è quella di trasferire i file musicali dal computer al telefono collegando i dispositivi tramite un cavo USB o via Bluetooth.

In alternativa è anche possibile utilizzare i servizi di archiviazione cloud come Google Drive, Dropbox o simili, caricando il file sullo spazio di archiviazione e poi scaricandolo sul proprio smartphone.

Altrimenti è possibile utilizzare un’applicazione per scaricare file audio, come YouTube Music o Spotify.