Qual è la differenza tra silenzioso, non disturbare e modalità aereo?

Fonte foto: Camilo Concha / Shutterstock.com

Tra le varie modalità di funzionamento dello smartphone, sia su Android che su iPhone, è possibile trovare il Silenzioso, la modalità Non Disturbare e la modalità Aereo. Si tratta di tre diverse modalità che alterano le caratteristiche del dispositivo, intervenendo, in particolare, sulla suoneria e sulle notifiche.

Utilizzando nel modo giusto queste tre modalità di funzionamento del proprio dispositivo è possibile evitare distrazioni e scocciature. Attivare la modalità giusta è molto semplice. Vediamo le caratteristiche di queste tre modalità e come usarle nel modo corretto.

Silenzioso: come funziona e quando impostarla

La modalità Silenzioso è la più semplice di tutte. Attivando questa modalità, infatti, viene silenziata la suoneria e disattivata la vibrazione. In questo modo, il telefono continuerà a ricevere chiamate e messaggi, mostrando le notifiche ma senza squillare e senza vibrare.

Attivare la modalità Silenzioso è utile in tutti i contesti in cui è opportuno che il telefono non crei fastidio (squillando o vibrando). Può essere attivata durante un’importante riunione di lavoro oppure al cinema o ancora durante un appuntamento.

Come attivarla su Android

Per attivare la modalità Silenzioso sul dispositivo Android, eliminando suoneria e vibrazione, è sufficiente intervenire sul bilanciere del volume, andando ad azzerare al minimo il volume e poi premendo sull’icona che apparirà a schermo per disattivare anche la vibrazione.

Ogni smartphone Android mostra un menu specifico dedicato al Silenzioso e alla gestione delle suonerie. Si tratta, in ogni caso, di un sistema intuitivo e facile da utilizzare. Attivare il Silenzioso su Android è davvero facile.

Come attivarla su iPhone

Mettere l’iPhone in modalità Silenzioso è semplicissimo. Basta intervenire sul tasto laterale, spostandolo su OFF e facendo apparire l’interruttore arancione. In alternativa, è possibile abbassare il volume con l’apposito bilanciere. Per eliminare anche la vibrazione è possibile andare in Impostazioni > Suoni e feedback aptico e disattivare la voce Riproduci i feedback aptici in modalità Silenzioso.

Non Disturbare: come funziona e quando impostarla

La modalità Non Disturbare permette di eliminare le distrazioni, andando ad attivare la modalità Silenzioso oltre che a bloccare le notifiche (i messaggi continueranno ad essere ricevuti ma il telefono non mostrerà la notifica con questa modalità attivata).

Può essere utile impostare la modalità Non Disturbare quando si ha la necessità di eliminare qualsiasi distrazione proveniente dal telefono, per concentrarsi su un’altra attività. Attivando questa modalità, le notifiche di app come Instagram potrebbero non arrivare. Disattivando questa modalità, le notifiche torneranno a essere visualizzate nel modo corretto.

Come attivarla su Android

Ogni smartphone Android ha il suo modo per attivare la modalità Non Disturbare. Nella maggior parte dei casi, questa modalità è attivabile abbassando la tendina delle notifiche e individuando l’apposito tasto Non disturbare nel centro delle notifiche (potrebbe essere necessario un secondo swipe) accanto a tasti come quello che per attivare il Wi-Fi e la connessione dati. Un altro modo per attivare questa modalità è dalle Impostazioni (utilizzando la funzione cerca per trovare la sezione giusta).

Come attivarla su iPhone

Per attivare la modalità Non Disturbare su iPhone è sufficiente accedere al Centro di Controllo, scorrendo verso il basso dalla parte superiore della schermata Home, e poi toccare il pulsante Full Immersion. Questa modalità è attivabile (e personalizzabile) anche dalla sezione Full Immersion delle Impostazioni del dispositivo. È possibile anche chiedere a Siri di attivare la modalità Full Immersion.

Modalità Aereo: come funziona e quando impostarla

La Modalità Aereo, una volta attivata, consente di disattivare le connessioni del dispositivo, interrompendo il collegamento Wi-Fi, la connessione dati e eventuali collegamento Bluetooth attivi. In questo modo, lo smartphone viene “isolato” dal resto del mondo, diventando un sistema chiuso.

Questa modalità va attivata quando si viaggia in aereo e in tutte quelle occasioni in cui si ha la necessità di interrompere tutti i collegamenti con l’esterno per il dispositivo. Una volta attivata la modalità Aereo, è importante sottolineare, non sarà più possibile ricevere notifiche dall’esterno. Le notifiche legate alle app che funzionano offline, invece, continueranno ad arrivare.

Come attivarla su Android

La modalità Aereo può essere attivata direttamente dal centro delle notifiche, con un doppio swipe verso il basso e individuando l’icona di un aereo. Basta premere su quest’icona per attivare immediatamente la modalità in questione e disattivare qualsiasi collegamento con l’esterno.

Come attivarla su iPhone

Per attivare la modalità Aereo su iPhone è sufficiente accedere al Centro di Controllo e premere poi sull’icona dell’aereo. In pochi istanti, tutte le connessioni saranno disattivate e sarà possibile disattivare, almeno momentaneamente, qualsiasi collegamento con l’esterno.