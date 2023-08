Fonte foto: Marian Weyo / Shutterstock.com

Il LED di notifica è un sistema molto utile per accorgersi dell’arrivo di un messaggio o di una telefonata, in particolare in un ambiente molto rumoroso in cui potrebbe essere difficile sentire la suoneria e/o la vibrazione del telefono.

Molti smartphone Android hanno un LED di notifica, già attivo e “coordinato” con il sistema di notifica dello smartphone. Per gli iPhone, invece, non è disponibile un LED di notifica, soluzione che, per vari motivi, non è mai stata implementata da Apple.

C’è, però, un sistema per ovviare a questa mancanza: attivare il LED di notifica su iPhone è possibile, infatti, grazie a un’apposita opzione presente nella sezione Accessibilità delle Impostazioni. Bastano pochi secondi per impostare correttamente il proprio iPhone e “attivare” il LED di notifica sfruttando il flash LED della fotocamera.

Vediamo come fare:

Come usare il LED di notifica su iPhone

Per usare il LED di notifica su iPhone è possibile sfruttare il flash LED della fotocamera. Quest’opzione può essere attivata direttamente dalle Impostazioni dello smartphone. Non è necessario installare alcuna app. Tutto quello che serve, infatti, è già disponibile nella sezione Accessibilità dello smartphone.

Per attivare il LED di notifica su iPhone basta seguire questa procedura:

si deve andare nelle Impostazioni

poi bisogna scegliere Accessibilità > Audio ed effettivi visivi

ora è necessario attivare l’opzione Flash LED per avvisi

Per mantenere attivo il LED di notifica di iPhone anche quando lo smartphone è sbloccato, inoltre, è necessario attivare anche l’opzione Lampeggia quando sbloccato. In questo modo, quando si riceve una notifica oppure una chiamata, il flash LED si attiverà garantendo un ulteriore avviso per l’utente oltre alla vibrazione e alla suoneria.

Come attivare il led notifica sull’iPhone quando è attiva la modalità silenziosa

La modalità silenziosa, una volta attivata, potrebbe comportare una disattivazione dell’uso del flash LED come LED di notifica su iPhone. Per mantenere attiva questa funzione è necessario seguire la stessa procedura vista in precedenza, andando in Impostazioni > Accessibilità > Audio ed effettivi visivi.

In questa sezione delle Impostazioni è necessario verificare che l’opzione Lampeggia in modalità Silenzioso sia stata attivata. In questo modo, anche attivando la funzione che silenzia le notifiche dello smartphone, il LED di notifica di iPhone continuerà a funzionare, segnalando l’arrivo di messaggi e chiamate.