Come vedere DAZN gratis con Sky

DAZN è la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport che trasmette tutte le partite di Serie A (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky per ogni turno di campionato) oltre a tanti altri eventi sportivi. Per accedere a DAZN è necessario un abbonamento, con un’offerta che comprende abbonamenti mensili e annuali oltre a vari piani tra cui scegliere.

I contenuti DAZN sono disponibili anche su Sky, grazie a un accordo tra le due aziende che ha portato alla nascita del canale Zona DAZN, accessibile anche tramite la piattaforma satellitare Tivùsat. Questo canale trasmette eventi live di cui DAZN ha i diritti (come le partite di Serie A). Ecco come vedere DAZN su Sky e se è possibile o meno accedere a Zona DAZN gratis tramite la piattaforma satellitare.

Come funziona Zona DAZN su Sky

Per attivare Zona DAZN su Sky è necessario:

avere un abbonamento DAZN Standard oppure DAZN Plus

oppure essere clienti Sky

Zona DAZN su Sky non è gratis. Per sbloccare il canale, infatti, è necessario attivare un’apposita opzione dal costo di 7,5 euro al mese che andrà a sommarsi al costo dell’abbonamento a Sky oltre che al costo dell’abbonamento a DAZN. Chi non è cliente Sky (ma è cliente DAZN) può attivare Zona DAZN anche su Tivùsat. Il costo è lo stesso.

Come attivare Zona DAZN su Sky

Chi ha un abbonamento Sky e un abbonamento DAZN può attivare Zona DAZN. Per completare l’attivazione è sufficiente raggiungere il sito di DAZN e effettuare il login con il proprio account. A questo punto, dalla pagina Il mio Account è possibile individuare la voce Zona DAZN su Sky. Seguendo la procedura guidata è possibile attivare l’opzione che andrà a sbloccare l’accesso al canale su Sky. È necessario, per completare l’operazione, inserire il proprio Codice Cliente Sky che può essere recuperato direttamente dall’area Fai da Te del sito Sky oppure dall’app My Sky. La procedura è la stessa anche per attivare Zona DAZN su Tivùsat. In questo caso, però, servirà il numero della smartcard Tivùsat.

Cosa trasmette Zona DAZN

Zona DAZN è un canale con una sua programmazione ben precisa. In alcuni casi, quando ci sono due eventi in contemporanea che DAZN ha deciso di trasmettere anche su Zona DAZN, viene attivato anche un secondo canale, Zona DAZN 2. Per verificare la programmazione di oggi di Zona DAZN è sufficiente accedere al sito dell’emittente, dazn.com, e poi cercare Zona DAZN. La programmazione di questo canale viene stabilita dall”emittente, sulla base dei contenuti disponibili sulla piattaforma. Alcuni eventi di cui DAZN ha i diritti, quindi, potrebbero non essere trasmessi su Zona DAZN.