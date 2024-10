Dove vedere in TV e in diretta streaming la decima giornata di Serie A

Turno infrasettimanale per la Serie A. Da martedì a giovedì si gioca al decima giornata: ecco come vedere le partite in streaming e in TV

È presto per parlare di fuga scudetto quando alla fine del campionato mancano poco meno di trenta giornate, ma quello del Napoli è sicuramente il primo allungo. La squadra allenata da Antonio Conte, sfruttando lo spettacolare 4-4 tra Inter e Juventus si è portata a +4 sui nerazzurri e +5 sui bianconeri, rispettivamente secondi e terzi in classifica. I partenopei, però, saranno i protagonisti insieme al Milan del big match di questa decima giornata di campionato, primo e unico turno infrasettimanale della Serie A 2024-2025. Giornata che si apre martedì con le prime tre partite (tra cui Milan – Napoli) e che si conclude giovedì sera con altri tre match, tra cui il delicato Roma – Torino, con Juric che affronta la sua ex squadra ed è alla ricerca di punti che gli permettano di salvare momentaneamente la sua panchina. Juventus e Inter, invece, hanno sulla carta un turno più abbordabile, ma questo primo scorcio di campionato ci ha fatto capire che nessuna partita è già vinta prima di scendere in campo.

Come tutto il resto del campionato, anche questa giornata può essere vista completamente su DAZN, piattaforma che si è aggiudicata i diritti della Serie A per i prossimi anni. Sky e NowTV trasmetteranno anche in questo turno tre partite e tra quelle scelte c’è anche il match della Juventus. Se non siete ancora abbonati, potete approfittare dell’ottima offerta disponibile per il PassSport mensile di NowTV: grazie allo sconto del 40% paghi solamente 14,99 euro e hai accesso a un numero di contenuti praticamente sterminato, tra cui la Champions League, l’Europa League, la Conference League, la NBA, la Formula 1 (con la Ferrari in lotta per il titolo costruttori), la MotoGP e tantissimo altro.

Serie A: partite e orari della decima giornata

Martedì 29 ottobre ore 18.30 Cagliari-Bologna – DAZN e Sky-NowTV

Martedì 29 ottobre ore 18:30 Lecce-Verona – DAZN

Martedì 29 ottobre ore 20:45 Milan Napoli – DAZN

Mercoledì 30 ottobre ore 18:30 Empoli-Inter – DAZN

Mercoledì 30 ottobre ore 18:30 Venezia-Udinese – DAZN

Mercoledì 30 ottobre ore 20:45 Atalanta-Monza – DAZN

Mercoledì 30 ottobre ore 20:45 Juventus-Parma – DAZN e Sky-NowTV

Giovedì 31 ottobre ore 20:45 Genoa-Fiorentina – DAZN

Giovedì 31 ottobre ore 20:45 Como-Lazio – DAZN e Sky-NowTV

Giovedì 31 ottobre ore 20:45 Roma-Torino – DAZN

Come vedere la Serie A su DAZN

DAZN resta la piattaforma principale dove vedere la Serie A. Il servizio on demand trasmette tutte le partite del campionato, sette delle quali in esclusiva. I pacchetti che includono le partite della Serie A sono rispettivamente quello Standard e quello Plus. La differenza tra il primo e il secondo, oltre al prezzo, è nel numero di dispositivi che puoi registrare sul tuo account e sulla possibilità di vedere contemporaneamente due contenuti su due reti Wi-Fi differenti. Abbonandoti a DAZN, oltre alla Serie A, hai accesso a tutta la Serie B, alla Liga spagnola, ai migliori incontri di boxe, all’Eurolega di basket e ai canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Quali partite della decima giornata vedere su Sky e NowTV

Le partite scelte da Sky/NowTV per questa decima giornata sono:

Cagliari – Bologna – martedì alle ore 18:30

Juventus – Parma – mercoledì alle ore 20:45

Como – Lazio – giovedì alle ore 20:45

Oltre che in TV, puoi guardare queste tre partite anche in streaming. Gli abbonati di Sky hanno a disposizione l’app di SkyGo compatibile con qualsiasi smartphone e tablet, mentre gli abbonati a NowTV possono utilizzare l’omonima app che puoi scaricare su qualsiasi app store. Abbonandoti oggi a NowTV puoi sfruttare anche lo sconto del 40% sul PassSport mensile.

