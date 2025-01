Come vedere la diciannovesima giornata di Serie A

Scopri quali sono le partite del diciannovesimo turno di Serie A e come vederle in TV e streaming su DAZN, Sky e NowTV.

Ultima partita del girone di andata, ma mai come questa volta assegnare il titolo di campione d’inverno è veramente impossibile. Infatti, l’ultimo turno combacia con la finale di Supercoppa italiana che si sta disputando in contemporanea in Arabia Saudita e che vede impegnate ben quattro squadre: Inter, Juventus, Milan e Atalanta. Inoltre, i neroazzurri devono anche recuperare il match sospeso contro la Fiorentina a causa del malore di Bove.

Una diciannovesima giornata, quindi, a ranghi ridotti. Saranno solamente sette le partite che si giocheranno questo weekend, con tre match che verranno recuperati tra il 14 e il 15 gennaio (Como – Milan, Atalanta – Juventus e Inter – Bologna). Nonostante tutti questi posticipi, questo turno si preannuncia molto interessante. Il merito è di due big match: Fiorentina – Napoli e il derby della Capitale Roma – Lazio. Con una vittoria il Napoli si porterebbe in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sull’Atalanta e quattro sull’Inter (che ha due partite da recuperare), ma i partenopei arrivano a Firenze con più di qualche acciacco. Il derby di Roma, invece, sarà una partita molto sentita: i giallorossi stanno tentando di risalire la classifica dopo l’inizio da incubo e si trovano a -15 dai cugini laziali e a asoli 6 punti dalla zona retrocessione. Come sempre sarà un match tutto da vivere e da seguire.

Tutte le partite di questo diciannovesimo turno sono disponibili su DAZN, l’unica piattaforma ad avere i diritti TV di tutta la Serie A. Sky e NowTV, invece, trasmetteranno tre match, tra cui Atalanta – Juventus. Per chi non è ancora abbonato a nessuna piattaforma, c’è l’ottima promo per il PassSport di NowTV disponibile con uno sconto del 40%. Un’occasione da non farsi scappare.

Diciannovesima giornata Serie A: partite e orari

Sabato 4 gennaio 2025 ore 15:00 – Venezia-Empoli – DAZN

Sabato 4 gennaio 2025 ore 18:00 – Fiorentina-Napoli- DAZN

Sabato 4 gennaio 2025 ore 20:45 – Verona-Udinese – DAZN e Sky e NowTV

Domenica 5 gennaio 2025 ore 12:30 – Monza-Cagliari – DAZN

Domenica 5 gennaio 2025 ore 15:00 – Lecce-Genoa – DAZN

Domenica 5 gennaio 2025 ore 18:00 – Torino-Parma – DAZN

Domenica 5 gennaio 2025 ore 20:45 – Roma-Lazio – DAZN

Martedì 14 gennaio 2025 ore 18:30 – Como-Milan – DAZN e Sky e NowTV

Martedì 14 gennaio 2025 ore 20:45 – Atalanta-Juventus – DAZN e Sky e NowTV

Mercoledì 15 gennaio 2025 ore 20:45 – Inter-Bologna – DAZN

Come vedere la Serie A 2024-2025 su DAZN

DAZN è la piattaforma di riferimento per tutti gli appassionati della Serie A. Per vedere tutti i match, i pacchetti a disposizione sono due: Standard e Plus. La differenza, oltre che nel prezzo, riguarda principalmente il numero di dispositivi che puoi registrare e la possibilità di vedere due contenuti differenti da due reti internet separate.

Oltre a tutta la Serie A, su DAZN puoi vedere anche la Serie B, la Liga spagnola, il campionato portoghese, il campionato italiano di basket e l’Eurolega. Hai a disposizione anche i due canali di Eurosport.

Quali partite della diciannovesima giornata trasmette Sky e NowTV

Le tre partite scelte da Sky e NowTV per il diciannovesimo turno sono:

Verona- Udinese, sabato 4 gennaio alle ore 20:45

Como – Milan, martedì 14 gennaio alle ore 18:30

Atalanta – Juve, martedì 14 gennaio alle ore 20:45.

Gli abbonati a Sky possono guardare le partite anche in streaming utilizzando l’app di SkyGo disponibile per smartphone, tablet e computer. Chi, invece, ha un abbonamento a NowTV può utilizzare l’omonima app presente sullo store Android e iOS. Come detto, l’abbonamento al PassSport di NowTV è scontato del 40% e paghi solamente 14,99 euro al mese. Oltre alle tre partite di Serie A, puoi vedere la Premier League, la Champions League, l’Europa League, la Conference League, la NBA, l’Eurolega e anche la nuova stagione della Formula 1 e della MotoGP che comincerà a inizio 2025.

