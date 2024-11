Come vedere la dodicesima giornata di Serie A in TV e streaming

Inter - Napoli e Juventus - Torino sono i big match della dodicesima giornata della Serie A 2024-2025: ecco come vedere le partite in TV e streaming

Ultima giornata di Serie A prima della sosta dedicata alle Nazionali. Turno di campionato molto interessante, soprattutto dopo la sconfitta subita dal Napoli la scorsa settimana nello scontro diretto con l’Atalanta che ha accorciato la classifica. I partenopei sono ancora primi in classifica, ma con solo un punto di vantaggio sull’Inter. E il big match di questa giornata è proprio Inter – Napoli, con i neroazzurri reduci dalla convincente vittoria in Champions contro l’Arsenal e desiderosi di conquistare anche la vetta della Serie A. L’altro big match del dodicesimo turno è il Derby della Mole: la Juventus ospita il Torino all’Allianz Stadium e va alla ricerca dei tre punti che gli permetterebbe di restare attaccata al treno delle migliori. Dietro l’Inter, a tre punti dalla vetta, troviamo un terzetto molto interessante: Atalanta, Fiorentina e Lazio appaiate a 22 punti. I bergamaschi sono impegnati in casa contro l’Udinese e sono una delle squadre più in forma di tutta Europa: puntare allo Scudetto non è solo un sogno. Fiorentina in casa contro l’Udinese, mentre la Lazio ha una delle partite più ostiche di questo turno: fuori casa contro il Monza ultimo in classifica e che ha bisogno di punti.

Tutte le partite di questa dodicesima giornata vengono trasmesse da DAZN, con ben sette match in esclusiva. Il duo Sky e NowTV trasmettono come sempre tre partite. Tra i match scelti questa settimana c’è anche Juventus – Torino. Se non siete ancora abbonati a nessuna piattaforma, potete sfruttare l’ottima promo disponibile per il PassSport di NowTV: grazie allo sconto del 40% paghi l’abbonamento mensile solamente 14,99 euro. Oltre alla Serie A hai accesso a tantissimi contenuti sportivi: Champions League, Europa League, Conference League, Formula e MotoGP (con le ultime gare da disputare e che decideranno il mondiale), NBA, Eurolega e soprattutto i grandi tornei di tennis, tra cui il Masters di fine anno di Torino che comincia la prossima settimana e vedrà impegnato anche il nostro Sinner.

Dodicesima giornata Serie A: partite e orari

Giovedì 7 novembre ore 20:45 Genoa-Como – DAZN

Venerdì 8 novembre ore 20:45 Lecce-Empoli – DAZN e Sky/NowTV

Sabato 9 novembre ore 15:00 Venezia-Parma – DAZN

Sabato 9 novembre ore 18:00 Cagliari-Milan – DAZN

Sabato 9 novembre ore 20:45 Juventus-Torino – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 10 novembre ore 12:30 Atalanta-Udinese – DAZN

Domenica 10 novembre ore 15:00 Fiorentina-Verona – DAZN

Domenica 10 novembre ore 15:00 Roma-Bologna – DAZN

Domenica 10 novembre ore 18:00 Monza-Lazio – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 10 novembre ore 20:45 Inter-Napoli – DAZN

Come vedere la Serie A su DAZN

DAZN è la piattaforma di riferimento per gli appassionati di calcio. Per vedere tutte le partite della Serie A bisogna avere l’abbonamento al pacchetto Standard oppure Plus. Le differenze, oltre il costo dell’abbonamento mensile, riguardano principalmente il numero di dispositivi che puoi registrare sul tuo profilo personale e la possibilità di vedere due contenuti differenti da due connessioni internet differenti. Oltre a tutta la Serie A, DAZN offre la visione della Serie B, della Liga spagnola, della FA CUP e anche dei canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Quali partite della dodicesima giornata della Serie A trasmettono Sky e NowTV

Come ogni giornata, anche in questo dodicesimo turno Sky e NowTV trasmettono tre partite di campionato. I match scelti questa settimana sono:

Lecce – Empoli – venerdì ora 20:45

Juventus – Torino – sabato ore 20:45

Monza – Lazio – domenica ore 18:00

Le partite sono disponibili anche in streaming. Gli abbonati a Sky possono utilizzare l’app di SkyGo disponibile per dispositivi mobile e computer, mentre gli abbonati a NowTV l’omonima app che puoi scaricare dai vari app store. Se non sei ancora abbonato, puoi approfittare dello sconto del 40% disponibile per il PassSport di NowTV. Hai accesso a un numero di contenuti sterminato tra cui le Finals di tennis che si disputano a Torino e che vedranno impegnato anche Sinner, alla ricerca dell’ultimo sigillo che renderebbe ancora più memorabile questa stagione.

