Come vedere in TV e streaming gratis Italia - Grecia

12 Ottobre 2019 - All’Italia basta una sola vittoria per qualificarsi agli Europei 2020. Questa sera la Nazionale di Roberto Mancini affronta allo stadio Olimpico la Grecia, già battuta per 3-1 a giugno. Sulla carta sembra essere una partita agevole per gli Azzurri, ma le insidie sono sempre dietro l’angolo. Italia – Grecia verrà trasmessa in diretta TV su RAI 1 e in streaming gratis su RaiPlay.

L’Italia dovrebbe schierarsi con il classico 4-3-3 su cui Mancini ha puntato fin dall’inizio della sua avventura in Nazionale. Nella probabile formazione dell’Italia che scenderà in campo contro la Grecia c’è Donnarumma in porta, difesa con Bonucci – Acerbi al centro e Spinazzola-D’ambrosio sugli esterni. A centrocampo Jorginho-Verratti-Bernardeschi (che dovrebbe giocare al posto di Barella), mentre in attacco spazio a Chiesa-Insigne-Immobile, con Belotti pronto entrare dalla panchina. La Grecia sta vivendo una fase di transizione e probabilmente dovrà fare a meno anche del suo giocatore più rappresentativo, Manolas fermo per un problema muscolare.

Italia – Grecia: orario di inizio

Il calcio d’inizio tra Italia e Grecia è fissato per le ore 20:45. Si gioca allo stadio Olimpico di Roma.

Le probabili formazioni di Italia – Grecia

Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Bernardeschi, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

Grecia (4-4-1-1): Vlahodimos; Bakakis, Siovas, Lambropoulos, Stafylidis; Mantalos, Zeca, Kourbelis, Donis; Vrousai; Koulouris. All. Van’t Schip

Dove vedere Italia – Grecia in TV

Come tutte le partite della Nazionale, anche Italia – Grecia verrà trasmessa in diretta TV dalla Rai. Il canale prescelto è Rai 1, con la diretta che comincerà dalle ore 20:30.

Come guardare in streaming gratis Italia – Grecia

Siete fuori a cena? Nessun problema, potete seguire Italia – Grecia, partita valevole per le qualificazioni agli Europei 2020, in streaming su RaiPlay, la piattaforma on demand della TV di Stato. Per accedere a RaiPlay non bisogna pagare nessun abbonamento, ma solamente essere iscritti al servizio.

Per vedere Italia – Grecia in streaming gratis bisogna lanciare RaiPlay, inserire le proprie credenziali e premere su Dirette. Si aprirà una pagina con tutti i canali della Rai e premendo sul box di Rai 1 partirà lo streaming della partita della nazionale.

Se RaiPlay non vi funziona, potete seguire la diretta testuale di Italia – Grecia su Virgilio Sport.