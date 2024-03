Streaming gratis: Sony One arriva in Europa

In arrivo, anche in Italia, nuovi canali gratis con pubblicità in streaming: sono quelli del servizio Sony One e saranno disponibili solo su alcune Smart TV

Fonte foto: Shutterstock

Nuovi canali gratis in streaming in arrivo in Europa: sono i canali di Sony One e saranno visibili a partire da aprile sulle piattaforme FAST di LG, Samsung e JVC. L’annuncio arriva direttamente da Sony Pictures Entertainment (SPE), l’azienda del gruppo Sony che detiene i diritti su un enorme catalogo di film e serie TV, sia recenti che del passato.

Si tratta dell’ingresso di Sony nel mercato europeo FAST (Free Ad-supported Streaming Television), cioè dei canali TV in streaming gratuito con spot pubblicitari. Il colosso del cinema, infatti, fino ad ora aveva offerto soltanto la piattaforma Sony Bravia Core, un servizio di streaming in alta qualità di contenuti originali Sony riservato alle Smart TV della fascia alta della gamma del produttore giapponese.

Sony One: i canali disponibili

Il servizio Sony One parte con 54 canali FAST, ma non tutti saranno disponibili in tutti i Paesi europei. Sony, infatti, intende lanciare prevalentemente canali in lingua locale nei nove mercati europei in cui porterà Sony One: Regno Unito, Francia, Italia, Germania, Spagna, Svezia, Danimarca, Norvegia e Finlandia.

In tutti questi Paesi, però, verranno lanciati almeno questi 8 canali:

Sony One Comedy TV

Sony One Thriller TV

Sony One Faves

Sony One Comedy HITS

Sony One Action HITS

Sony One Shark Tank

Sony One Dragons’ Den

Sony One Blacklist

Come vedere Sony One

Sony One, è bene precisarlo, non è una piattaforma FAST ma un servizio che offre dei canali su altre piattaforme FAST. Per la precisione, al lancio, sarà possibile vedere Sony One sulle piattaforme Samsung TV Plus, LG Channels e TiVo+.

Le prime due sono le piattaforme FAST di Samsung ed LG, mentre la terza è la piattaforma FAST disponibile sulle TV con sistema operativo TiVo OS, sviluppato dalla americana Xperi.

Al momento, in Europa, le uniche TV con questo OS sono le JVC del 2024 ma, in futuro, TiVo OS sarà usato su molti modelli del gruppo Vestel a marchio JVC, Sharp, Hitachi, Telefunken, Panasonic.

Il futuro è FAST?

Sony è solo l’ultima delle big del cinema e della TV a puntare sui canali FAST, che sembrano destinati ad una diffusione sempre più massiccia in tutto il mondo.

Il motivo alla base di questa tendenza è molto semplice: Netflix, Prime Video, Disney+ e tutti gli altri player del mercato dello streaming hanno sempre più difficoltà a restare in attivo senza l’aiuto della pubblicità, perché ormai devono produrre e gestire cataloghi enormi e offrire sempre più contenuti premium ai loro utenti.

I costi alle stelle vengono riversati sugli utenti, che pagano abbonamenti sempre più cari e che, prima o poi, arriveranno al punto di non poter più pagare così tanto ogni mese. Arrivati a quel punto gli utenti si dovranno accontentare di guardare i canali FAST, che trasmetteranno contenuti meno recenti dei canali premium e con la pubblicità.

La TV FAST, in pratica, è il piano B della TV in streaming premium, sia per chi la TV la produce, sia per chi la guarda.