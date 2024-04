David di Donatello 2024: dove vedere i film in streaming

Fonte foto: Netflix

Hollywood ha gli Oscar, il cinema italiano ha i David di Donatello. I prestigiosi riconoscimenti, tra i più importanti a livello nazionale, verranno assegnati dall’Accademia del Cinema Italiano durante la cerimonia di premiazione del 3 maggio 2024 a Roma. I candidati di questa 69esima edizione sono stati annunciati in questi giorni: si tratta di film, attori, registi, sceneggiatori, produttori e vari altri addetti ai lavori nel mondo del cinema. Diversi film che hanno ottenuto una o più nomination ai David di Donatello 2024 sono attualmente disponibili in streaming: ecco i titoli nominati nelle categorie principali e dove trovarli.

C’è ancora domani in streaming

Il film che ha ottenuto il maggior numero di candidature è C’è ancora domani: diciannove in tutto, tra cui quella per il Miglior film. È la prima volta che un’opera prima ottiene così tante nomination ai David di Donatello, ma non si tratta dell’unico record per questo acclamato film di Paola Cortellesi.

Già celebrato con diversi premi (Film dell’anno ai Nastri d’argento 2024; Menzione speciale miglior opera prima, Premio speciale della giuria e Premio del pubblico alla Festa del Cinema di Roma), si è posizionato al nono posto della top ten box office Italia di tutti i tempi e al quinto tra le produzioni nazionali. C’è ancora domani si può vedere in streaming su NOW e Netflix e on demand su Sky Cinema.

Miglior film: i candidati ai David di Donatello 2024

Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti ha ricevuto sette candidature in totale, Rapito di Marco Bellocchio undici: entrambi i titoli concorrono anche nella categoria Miglior film e si trovano su NOW, on demand su Sky e a noleggio su altre piattaforme, tra cui Prime Video.

Nella categoria Miglior film c’è anche Io capitano di Matteo Garrone, che oltre a questa si porta a casa altre quattordici candidature (e ha già alle spalle la nomination come migliore film straniero agli oscar 2024). Si può vedere su NOW, on demand su Sky o a noleggio si altre piattaforme.

Si trova a noleggio su varie piattaforme (tra cui Prime Video, TIM Vision e Google Play Film) anche La chimera di Alice Rohrwacher, anche questo in lizza come Miglior film: dal 12 maggio sarà disponibile anche su NOW e Sky.

I film dei David di Donatello 2024 sulle piattaforme di streaming

Per la migliore regia concorrono i già citati Nanni Moretti per Il sol dell’avvenire, Matteo Garrone per Io capitano, Alice Rohrwacher per La chimera e Marco Bellocchio per Rapito. A loro si aggiunge Andrea Di Stefano per L’ultima notte d’amore, disponibile su NOW e Prime Video, ma anche a noleggio su varie piattaforme, tra cui Chili e TIM Vision.

Palazzina LAF, candidato per la migliore sceneggiatura originale, si può vedere a noleggio su varie piattaforme di streaming, tra cui Prime Video, e da mercoledì 1° maggio sarà disponibile su Sky e NOW. Nella stessa categoria concorrono i già citati C’è ancora domani, Il sol dell’avvenire, Io capitano e La chimera.

I candidati per la Migliore sceneggiatura non originale invece sono Le vele scarlatte (a noleggio su TIM Vision, Prime Video e altre piattaforme), Lubo (dal 10 aprile su Sky e NOW), Misericordia (a noleggio su Prime Video), Mixed by Erry (su Netflix) e Rapito.

David di Donatello 2024: migliore attrice e migliore attore

Nella lista delle candidate come migliore attrice protagonista troviamo Paola Cortellesi per C’è ancora domani, Isabella Ragonese per Come pecore in mezzo ai lupi (su Netflix), Micaela Ramazzotti per Felicità (su Sky on demand e NOW), Linda Caridi per L’ultima notte di Amore (su Prime Video, Sky e NOW) e Barbara Ronchi per Rapito.

Sono stati nominati come migliore attore protagonista, invece, Valerio Mastandrea per C’è ancora domani, Antonio Albanese per Cento domeniche (a noleggio su alcune piattaforme e dal 15 aprile su Sky e NOW), Pierfrancesco Favino per Comandante (su Prime Video), Josh O’Connor per La chimera e Michele Riondino per Palazzina LAF.

Nella categoria Miglior Film Internazionale sono candidati Anatomia di una caduta (su Netflix e su Sky Primafila), As Bestas (a noleggio su TIM Vision), Foglie al vento (dal 14 maggio su Sky e NOW), Killers of the Flower Moon (su Prime Video e Apple TV+, oltre che su Sky Primafila) e Oppenheimer (a noleggio su varie piattaforme e dal 29 aprile su Sky e NOW).

Tutti i film dei David di Donatello su Sky e NOW

Oltre ai titoli già citati, su Sky e in streaming su NOW è disponibile anche Laggiù qualcuno mi ama (candidato come miglior documentario); mentre su Sky Primafila c’è L’ultima volta che siamo stati bambini. Dal 13 maggio sarà disponibile anche Adagio, che è valso una nomination come migliore attore non protagonista ad Adriano Giannini.