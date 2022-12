Come vedere la TV su Echo Show 15

La novità era attesa da mesi e, finalmente, con un aggiornamento software è arrivata: adesso è possibile usare lo smart display Amazon Echo Show 15 per vedere film e serie TV in streaming. Il device, sin dall’inizio, ha permesso di usare oltre a Prime Video solo l’app di Netflix e quelle delle altre piattaforme di streaming erano attese da quando è stato lanciato, a fine settembre 2021.

Amazon Echo Show 15 – Con telecomando vocale Alexa

Echo Show 15 diventa una Fire TV

Amazon Echo Show 15 è un display intelligente da 15 pollici di diagonale, che integra al suo interno l’elettronica tipica della famiglia Echo, che gli permette di far girare l’assistente vocale Alexa alla perfezione, ma integra anche l’hardware di una Fire TV.

Grazie a questa seconda sezione, quindi, può far girare le app scritte per il sistema operativo di Amazon (Fire OS, che deriva da Android TV). Se prima, tra le app di streaming, c’era solo Netflix ora non è più così: sono arrivate anche Disney+, Paramount+, DAZN, Timvision, Now a altre ancora.

Basta fare tap sull’icona della Fire TV per lanciare l’interfaccia ben nota delle televisioni e delle chiavette con sistema operativo Fire OS ed è anche possibile navigare nell’interfaccia con il classico telecomando vocale Alexa.

Echo Show 15, così cambia tutto

Amazon Echo Show 15 è stato, sin dall’inizio, un dispositivo affascinante ma un po’ "a metà". L’idea di avere un grande schermo touch dal quale controllare tutti i dispositivi della domotica di casa, purché compatibili con Alexa, è senza dubbio intrigante ma il fatto di poter usare quei 15 pollici solo per vedere Netflix e Prime video era un vero peccato.

Anche perché, tra le app di streaming che già sono disponibili o che a breve arriveranno ci sono anche quelle della TV generalista, RaiPlay in primis. A questo punto, con le complete funzioni di streaming a disposizione, Amazon Echo Show 15 diventa un (piccolo) degnissimo sostituto della TV della cucina, o uno schermo in più per vedere contenuti online mentre siamo alla scrivania, ad esempio nello studiolo.

Amazon Echo Show 15 – Con telecomando vocale Alexa