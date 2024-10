Come vedere in TV e in diretta streaming gratis Lipsia - Juventus

La Juventus affronta il Lipsia nel secondo turno della Champions League 2024-2025. Scopri come guardare il match in TV e in streaming. A che ora si gioca

Fonte foto: ricochet64/iStock

Con il format della nuova Champions League ogni partita ha un peso specifico enorme e la Juventus è chiamata a dare continuità alla convincente vittoria per 3-1 in casa contro il PSV. La squadra allenata da Thiago Motta è impegnata mercoledì sera a Lipsia, contro una delle squadre della famiglia Red Bull. Un match sulla carta complicato e ostico contro una formazione che nella prima giornata ha perso 2-1 sul campo dell’Atletico Madrid, una delle società favorite per arrivare fino in fondo. La Juventus dovrà fare grande attenzione alla fase offensiva del Lipsia, squadra capace di creare tante palle gol e di giocare velocemente grazie al talento dei suoi giocatori (Sesko, Xavi Simmons, solo per citarne due). Ai bianconeri servirà una prova difensiva molto attenta, come quella mostrata nelle prime sei giornate di campionato.

Come tutte le migliori partite delle italiane del mercoledì sera, anche Lipsia – Juventus è un’esclusiva Amazon Prime Video. La partita è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma. Se ancora non sei abbonato, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni riservato a tutti i nuovi iscritti. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire l’abbonamento quando vuoi. Oltre a vedere tutte le partite di Champions che si disputeranno in questi 30 giorni, hai accesso alla libreria completa di Prime Video composta da film, serie TV, documentari e programmi per i più piccoli.

Lipsia – Juventus: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Lipsia – Juventus è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 2 ottobre. Si gioca alla Red Bull Arena di Lipsia.

Come vedere in TV Lipsia – Juventus

L’app di Prime Video è disponibile praticamente su qualsiasi smart TV. Se non l’avete ancora installata, basta aprire l’app store del tuo televisore e cercarla nella lista delle app per lo streaming video. Per seguire Lipsia – Juventus, match della seconda giornata di Champions League 2024-2025, basta lanciare l’app di Prime Video, inserire le proprie credenziali e premere sul banner dedicato alla partita. Se non siete ancora abbonati, potete iscrivervi sfruttando la prova gratuita di 30 giorni per tutti i nuovi abbonati. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento.

Il collegamento con lo studio pre-partita comincia alle ore 19:30 ed è condotto da Giulia Mizzoni insieme a Claudio Marchisio, Luca Toni e Fernando Llorente. Il commento del match è affidato come sempre al duo Sandro Piccinini – Massimo Ambrosini.

Come guardare in streaming gratis Lipsia – Juventus

Amazon Prime Video offre anche la possibilità di vedere Lipsia – Juventus in streaming gratis da qualsiasi dispositivo mobile e dal computer. Basta essere abbonati (vi ricordiamo che tutti i nuovi iscritti hanno la possibilità di utilizzare la piattaforma gratis per trenta giorni) e avere una buona connessione alla rete dati. Per guardare la partita di Champions League in streaming devi semplicemente lanciare l’app, accedere utilizzando le tue credenziali e selezionare il banner dedicato al match. Tutto molto facile, semplice e veloce. Ti ricordiamo che abbonandoti oggi a Prime Video, avrai accesso anche ai prossimi match di Champions League e in più puoi guardare senza nessun limite tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma, dai film alle serie TV.

