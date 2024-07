Come vedere Musetti - Djokovic in TV e streaming semifinale Wimbledon

Musetti affronta Djokovic nella semifinale di Wimbledon 2024. Ecco a che ora giocano e come vedere l'incontro in TV e in streaming

Fonte foto: TIM IRELAND/Ansa

Tutti si aspettavano un Sinner in semifinale contro Alcaraz, ma è l’italiano che ha raggiunto la semifinale a Wimbledon 2024 è Musetti. Il giovane tenniste carrarino sublima una stagione sull’erba eccezionale e dopo aver raggiunto la finale al Queen’s, conquista anche la semifinale del terzo torneo del Grande Slam dell’anno, quello sulla carta più importante e iconico. Sulla sua strada Lorenzo Musetti incontrerà Novak Djokovic. Il recupero dall’infortunio al menisco patito al Roland Garros da parte del tennista serbo è stato miracoloso e arriverà al match contro Musetti anche abbastanza riposato, avendo passato i quarti di finale senza giocare a causa del ritiro di De Minaur. Sulla carta Musetti non è favorito, ma nulla è perduto e in questo torneo ha già dimostrato di essere in grado di fare grandissime cose.

La semifinale tra Musetti e Djokovic è un’esclusiva di Sky e NowTV. Per vederla in TV o in streaming bisogna essere abbonati al pacchetto sport di una delle due piattaforme. L’inizio del match è fissato per le ore 16:30, ma potrebbe slittare in base alla durata della partita tra Medvedev e Alcaraz. Se non avete nessun abbonamento, potete sfruttare l’ottima promo disponibile oggi per NowTV: il PassSport è disponibile con uno sconto del 40% e paghi l’abbonamento mensile 14,99 euro invece di 24,99 euro. Oltre a Wimbledon hai accesso a tantissimi contenuti sportivi: il meglio del tennis mondiale, la Formula 1, la MotoGP e da agosto 3 partite di Serie A per ogni giornata, la Champions League e tutte le Coppe Europee. Approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

A che ora giocano Musetti – Djokovic

L’inizio del match Musetti – Djokovic è fissato per le ore 16:30 ed è il secondo della giornata a disputarsi sul campo centrale di Wimbledon. L’orario d’inizio potrebbe slittare in base alla durata dell’altra semifinale tra Medvedev e Alcaraz.

Come vedere Musetti – Djokovic in TV

Doppia soluzione per vedere in TV la semifinale tra Musetti e Djokovic. Gli abbonati al pacchetto Sport di Sky devono semplicemente sintonizzarsi sul canale SkySport Uno e aspettare che cominci il match. Invece, se avete un abbonamento al PassSport di NowTV, dovete lanciare l’applicazione sullo smart TV, fare l’accesso con le vostre credenziali e selezionare il canale SkySport Uno disponibile anche su questa piattaforma. Nel giro di pochi secondi partirà la diretta della partita. Come già detto, se non siete abbonati a nessuna piattaforma, per il PassSport di NowTV c’è uno sconto del 40% sull’abbonamento mensile.

Come guardare Musetti – Djokovic in streaming

Se non siete in casa ma non volete perdervi la semifinale di Wimbledon 2024 tra Musetti e Djokovic, la soluzione migliore è vederla in streaming. Gli abbonati a Sky hanno una validissima soluzione ed è l’app SkyGo disponibile per tutti i dispositivi mobile. Basta accedere con le tue credenziali Sky, cercare il canale SkySport Uno e lanciare lo streaming.

Soluzione simile anche per gli abbonati a NowTV. L’app è disponibile per qualsiasi dispositivo mobile e basta lanciarla e inserire le credenziali del tuo abbonamento per vedere in streaming Musetti-Djokovic. Per chi sia abbona oggi al PassSport di NowTV c’è uno sconto del 40% sul costo mensile del PassSport.

