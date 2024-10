Dove vedere in streaming e in TV la nona giornata di Serie A

Fonte foto: demaerre / iStock

Nona giornata di Serie A che ci accoglie con una delle partite più sentite di tutto l’anno: Inter – Juve. Il Derby d’Italia va in scena domenica alle 18:00, con i nerazzurri che ospitano la Juventus. Una partita molto sentita da entrambe le tifoserie e che arriva in un periodo della stagione ricco di partite (entrambe hanno giocato in Champions League durante la settimana) e con gli infortuni che cominciano a pesare. Giornata che potrebbe sorridere alla capolista Napoli che gioca in casa contro il Lecce e può allungare in classifica sulle due dirette inseguitrici. La squadra allenata da Conte non ha impegni infrasettimanali e può preparare con più calma le partite in campionato. E questo può fare la differenza a fine stagione. Molto interessante anche il match tra Fiorentina e Roma, con i giallorossi decimi in classifica e che hanno bisogno di punti di risalire. Il cambio in panchina non sembra aver sortito nessun effetto. Rinviata per il momento la partita tra Bologna e Milan a causa dell’alluvione che ha colpito la città emiliano la scorsa settimana.

Tutte le partite di questa nona giornata di Serie A 2024-2025 sono trasmesse da DAZN e le puoi vedere in TV o in streaming sull’app dello smartphone. La novità di questa giornata riguarda il Derby d’Italia che viene trasmesso anche da Sky e da Now TV e rientra nel pacchetto dei tre match che le due piattaforme trasmettono ogni giornata di campionato. Se non siete ancora abbonati, potete approfittare dell’ottima promo disponibile oggi per il PassSport di NowTV: l’abbonamento mensile è scontato del 40%. Oltre alla Serie A, hai accesso a tantissimi contenuti tra cui la Champions League, l’Europa League, la Formula 1, la MotoGP, la NBA, l’Eurolega di basket e tantissimo altro.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

Serie A, partite e orari nona giornata

Giornata compressa in tre giorni e che termina domenica sera per fare spazio al turno infrasettimanale. Si comincia venerdì alle 18:30 con Udinese – Cagliari, mentre alle 20:45 scende il campo il Torino contro il Como. Il sabato si comincia con la capolista Napoli che ospita il Lecce, reduce dalla brutale sconfitta per 6-0 contro la Fiorentina, mentre alle 18:00 era in programma Bologna – Milan, ma al momento il match è rinviato. Alle 20:45 Atalanta – Verona, in un match che si preannuncia spettacolare. Nel lunch game della domenica il Parma ospita l’Empoli e alle 15:00 doppio appuntamento con Lazio – Genoa e Monza – Venezia. Alle 18:00 il big match della giornata tra Inter e Juventus, mentre alle 20:45 si chiude la giornata con Fiorentina – Roma.

Venerdì 25 ottobre ore 18:30: Udinese-Cagliari – DAZN e Sky/NowTV

Venerdì 25 ottobre ore 20:45: Torino-Como – DAZN

Sabato 26 ottobre ore 15:00: Napoli-Lecce – DAZN

Sabato 26 ottobre ore 18:00: Bologna-Milan – DAZN (rinviata)

Sabato 26 ottobre ore 20:45: Atalanta-Verona – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 27 ottobre ore 12:30: Parma-Empoli – DAZN

Domenica 27 ottobre ore 15:00: Lazio-Genoa – DAZN

Domenica 27 ottobre ore 15:00: Monza-Venezia – DAZN

Domenica 27 ottobre ore 18:00: Inter-Juventus – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 27 ottobre ore 20:45: Fiorentina-Roma – DAZN

Come vedere la Serie A su DAZN

Continua su DAZN la promo per abbonarti a un prezzo vantaggioso. Solo fino a domenica puoi sottoscrivere l’abbonamento al pacchetto Standard a un prezzo di 19,99 euro invece di 34,99 euro. Con il pacchetto Standard hai accesso a tutti i contenuti della piattaforma: oltre alla Serie A, puoi vedere le partite della Serie B, della Liga spagnola, l’Eurolega di basket e i canali di Eurosport. Una vera abbuffata di sport disponibile sullo smart TV e sullo smartphone. Quando vuoi e come vuoi.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Come guardare la Serie A su Sky e NowTV

Gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky o al PassSport di NowTV non resteranno delusi: tra le tre partite di Serie a trasmesse dalle due piattaforme c’è anche Inter – Juventus, big match di questa nona giornata. Le altre due partite sono Udinese – Cagliari e Atalanta – Verona.

Udinese – Cagliari – venerdì ore 18:30

Atalanta – Verona – sabato ore 20:45

Inter – Juventus – domenica ore 18:00

Se siete abbonati Sky potete vedere le partite anche in streaming utilizzando l’app di SkyGo. Se, invece, siete abbonati a NowTV, basta scaricare l’omonima app sul tuo smartphone. Il PassSport di NowTV è disponibile con uno sconto del 40% sul costo mensile e lo paghi solamente 14,99 euro. Oltre alla Serie A puoi vedere tantissimi altri contenuti sportivi, tra cui i migliori tornei di tennis al mondo, la Formula 1, la Champions League e molto altro.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%