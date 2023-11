Come vedere in TV e in diretta streaming gratis Salisburgo - Inter

Fonte foto: fifg/123RF.COM

Prima in classifica in campionato con due punti di vantaggio sulla Juventus e prima nel girone di Champions dopo le prime tre giornate a pari punti con il Real Sociedad. L’inizio di stagione dell’Inter è da incorniciare: la squadra di Simone Inzaghi ha ricominciato da dove aveva terminato lo scorso anno, mostrando un gioco fluido in attacco e solido in difesa. In Champions League i neroazzurri ne hanno vinte due e pareggiato in casa dei baschi: basterebbe una vittoria contro il Salisburgo per essere già certi della qualificazione agli ottavi di finale, l’obiettivo minimo per una squadra che lo scorso anno è arrivata a giocarsi la finale contro il Manchester City di Guardiola. L’Inter affronta il Salisburgo mercoledì 8 novembre al Salzburg Stadion, in una partita molto insidiosa. Gli austriaci non sono allo stesso livello dell’Inter, ma in casa sono pericolosi, giocano bene e possono mettere in difficoltà l’Inter con le loro ripartenze veloci e immediate. La squadra di Simone Inzaghi dovrà essere molto accorta e cercare di sfruttare tutte le occasioni possibili.

Come tutte le partite più importanti che riguardano le italiane e che si giocano il mercoledì sera, anche Salisburgo – Inter è un’esclusiva Amazon Prime Video. Il match è disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming. Se ancora non ti sei iscritto a Prime Video, puoi sfruttare l’ottima promo disponibile oggi: per i nuovi abbonati c’è una prova gratuita di ben 30 giorni che ti dà accesso a tutti i contenuti, compresi film, serie TV, documentari e anche le partite di Champions. Abbonandoti oggi potrai vedere gratis anche il big match del 29 novembre tra Real Madrid e Napoli.

ABBONATI GRATIS A PRIME VIDEO E VEDI SALISBURGO – INTER

Salisburgo – Inter: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Salisburgo – Inter è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 8 novembre. Si gioca al Salzburg Stadion di Salisburgo.

Come vedere in TV Salisburgo – Inter di Champions League

L’app di Prime Video è disponibile oramai su qualsiasi smart TV e questo ti permette di guardare Salisburgo – Inter seduto comodamente sul divano di casa. Per chi non ha ancora un televisore intelligente, non bisogna preoccuparsi: basta acquistare un dispositivo come il Fire TV Stick che lo trasforma in uno smart TV. Per vedere il match di Champions League sul TV basta lanciare l’applicazione, inserire le credenziali del tuo account Prime e poi selezionare il banner dedicato al match presente nella home page della piattaforma. Nella nuova finestra che si apre, basta cliccare sul tasto riproduci e nel giro di pochissimi secondi parte lo streaming della partita.

Per tutti i tifosi interisti c’è anche un ampio pre-partita dalle ore 19:30 condotto da Giulia Mizzoni insieme a Diego Milito, Julio Cesar e Claudio Marchisio. Se ancora non sei abbonato a Prime Video puoi approfittare della promo che ti permette di provare gratis il servizio per ben 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di disdire l’abbonamento quando vuoi. Basta cliccare qui.

Come guardare in streaming gratis Salisburgo – Inter di Champions League

Se non potete essere in casa, non vi dovete preoccupare: potete seguire Salisburgo – Inter anche in diretta streaming gratis sullo smartphone, sul tablet o sul computer. Per farlo basta installare l’app di Prime Video, inserire le tue credenziali e avere una buona rete dati o essere connessi al Wi-Fi, in modo da vedere il match senza fastidiosi rallentamenti. Per tutti i nuovi abbonati a Prime Video c’è anche la prova gratuita di 30 giorni che ti permette di guardare Salisburgo – Inter in streaming gratis. Ma non solo. Con la prova gratuita hai accesso a tutta la libreria di contenuti della piattaforma, compresi film, serie TV in esclusiva, documentari e programmi per i bambini (sono appena arrivate le prime stagione di Dragon Ball e di Dragon Ball Z). Inoltre, abbonandoti oggi potrai vedere gratis anche Real Madrid – Napoli, il big match del quinto turno di Champions League che si disputerà il 29 novembre.

ABBONATI GRATIS A PRIME VIDEO E VEDI SALISBURGO – INTER