Come vedere in TV e in streaming gratis Sinner - Medvedev, quarti di finale US Open

Alle ore 2:30 del 5 settembre Sinner affronta Medvedev nei quarti di finale degli US Open 2024. Ecco come seguire il match in TV e in streaming gratis

Fonte foto: JOHN G MABANGLO/ANSA

Quarto torneo del Grande Slam dell’anno e terzo incontro tra Sinner – Medvedev. Nella notte tra il 4 e il 5 settembre, il numero uno al mondo affronta Daniil Medvedev nei quarti di finale degli US Open 2024, ultimo torneo del Grande Slam. Un quarto che somiglia molto a una finale anticipata: tutti i principali favoriti sono già stati eliminati (Alcaraz, Djokovic, Zverev) e gli unici rimasti sono il tennista italiano e quello russo. Che si affrontano per la tredicesima volta nella loro carriera, con il russo in vantaggio per 7-5, ma negli ultimi sei incontri, Sinner ha vinto ben 5 volte. L’ultima volta si sono scontrati nei quarti di finale di Wimbledon, con il russo uscito vincitore. Ma era un Sinner provato mentalmente dalla positività riscontrata e fisicamente a causa di un abbassamento di pressione. Finora Medvedev ha giocato un torneo quasi perfetto, lasciando agli avversari solamente le briciole, mentre Sinner è apparso più in difficoltà. Sulla carta una partita tiratissima e che si giocherà punto per punto.

Gli US Open 2024 vengono trasmessi in TV e in streaming sia da Sky/Now TV sia da SuperTennis. Gli appassionati italiani possono vedere il match su entrambe le piattaforme. Se siete alla ricerca di un servizio che oltre al meglio del tennis mondiale vi permetta di vedere anche tantissimo altro, allora dovete abbonarvi a NowTV. Il servizio on demand di Sky è in offerta con una promo molto vantaggiosa: l’abbonamento al PassSport è scontato del 40% e lo paghi solo 14,99 euro al mese. Puoi vedere tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, l’Europa League, la NBA, la Formula 1, la MotoGP e tantissimo altro.

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

A che ora giocano Sinner – Medvedev

Un orario sicuramente non agevole per gli appassionati italiani. Sinner – Medvedev è l’incontro di cartello di oggi ed è stato fissato in chiusura di giornata. L’inizio del match è fissato alle ore 2:30 della notte del 5 settembre, ma l’inizio potrebbe anche posticipare in base alla durata del match precedente. Bisogna fissare la sveglia e preparare tanto caffè, ci aspetta una lunga notte.

Come vedere in TV Sinner – Medvedev

Per vedere in TV il quarto di finale tra Sinner e Medvedev agli US Open 2024 ci sono diverse opzioni. Gli abbonati al pacchetto sport di Sky o al PassSport di NowTV devono semplicemente sintonizzarsi sul canale SkySport Uno (201) e aspettare l’inizio del match (che come abbiamo visto sarà in piena notte). Se ancora non hai nessun abbonamento, puoi approfittare dell’ottima promo disponibile per il PassSport di NowTV: solo per pochi giorni lo trovi scontato del 40% rispetto al prezzo di listino.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

I diritti TV degli US Open sono in condivisione con SuperTennis, il canale del digitale terrestre della Federazione Italiana Tennis e Padel. Il match tra Sinner e Medvedev verrà sicuramente trasmesso in diretta sul canale 64 del digitale terrestre. Per vedere la partita, basta sintonizzarsi sul canale e aspettare l’inizio del match.

Come guardare in streaming gratis Sinner – Medvedev

Se non volete alzarvi e restare comodamente sdraiati sul letto, avete la possibilità di vedere Sinner – Medvedev anche in streaming gratis su smartphone, tablet e computer. Gli abbonati a Sky possono scaricare l’app di SkyGo dagli store online, mentre gli abbonati di NowTV l’omonima app disponibile per qualsiasi dispositivo. La procedura è molto semplice: basta lanciare l’applicazione, inserire le proprie credenziali e cliccare sul canale che trasmette Sinner – Medvedev. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming dell’incontro.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

Anche SuperTennis ha una piattaforma di streaming dove vedere Sinner – Medvedev dallo smartphone. Si chiama SupertenniX ed è disponibile gratuitamente per tutti i tesserati alla Federazione Italiana Tennis e Padel, mentre per tutti gli altri è a pagamento. La puoi utilizzare sia da smartphone sia da PC.