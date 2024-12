Come vedere la diciassettesima giornata di Serie A in streaming e TV

Ecco le partite e gli orari del diciassettesimo turno di Serie A. Scopri come vedere i match in TV e in streaming.

Ci si avvicina sempre di più al giro di boa di questa prima parte di stagione di Serie A e ci sono tre squadre che pian-piano stanno conquistando un po’ di vantaggio sulle avversarie più dirette: Atalanta (capolista), Napoli e Inter (a tre punti di distacco, ma con una partita da recuperare contro la Fiorentina). I bergamaschi sono reduci da ben 10 vittorie consecutive, mentre i neroazzurri arrivano dalla roboante vittoria per 6-0 contro la Lazio, considerata finora come una delle più belle sorprese di questo girone di andata. Il Napoli ha avuto qualche inciampo di troppo nelle ultime giornate, ma resta a soli due punti di distacco dalla vetta. Arrivati oramai alla diciassettesima giornata, manca sempre di meno all’assegnazione del titolo d’inverno e con le squadre che stanno entrando nel vivo della stagione. Questo turno non riserva grandi big match, ma tante partite ostiche per le squadre top del campionato. L’Atalanta capolista ospita l’Empoli, mentre l’Inter chiude questa giornata lunedì sera in casa contro il Como. Il Napoli, invece, se la dovrà vedere contro il Genoa che viene da cinque risultati utili di fila ed è risalito in classifica. La Juventus, invece, deve riprendersi dal morbo della pareggite e affronta fuori casa il Monza, penultimo e in piena lotta retrocessione.

Tutte le partite di questo diciassettesimo turno vengono trasmesse in diretta da DAZN, sette delle quali in esclusiva. Le altre tre partite sono in co-esclusiva con Sky e Now TV.

Diciassettesima giornata di Serie A: partite e orari

Venerdì 20 dicembre ore 20:45: Verona-Milan – DAZN

Sabato 21 dicembre ore 15:00: Torino-Bologna – DAZN

Sabato 21 dicembre ore 18:00: Genoa-Napoli – DAZN

Sabato 21 dicembre ore 20:45: Lecce-Lazio – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 22 dicembre ore 12:30: Roma-Parma – DAZN

Domenica 22 dicembre ore 15:00: Venezia-Cagliari – DAZN

Domenica 22 dicembre ore 18:00: Atalanta-Empoli – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 22 dicembre ore 20:45: Monza-Juventus – DAZN

Lunedì 23 dicembre ore 18:30: Fiorentina-Udinese – DAZN

Lunedì 23 dicembre ore 20:45: Inter-Como – DAZN e Sky/NowTV

Come vedere la Serie A su DAZN

DAZN è la piattaforma di riferimento per chi vuole vedere la Serie A, avendo l’esclusiva su tutto il campionato per altri 5 anni. Per vedere la Serie A bisogna avere l’abbonamento al pacchetto Standard oppure Plus. Le differenze, oltre al prezzo, riguardano essenzialmente il numero di dispositivi che puoi salvare sul profilo e su quante reti Internet puoi vedere in contemporanea i contenuti. Oltre alla Serie A, DAZN ha i diritti TV per la Serie B, la Liga spagnola, il campionato portoghese e la FA CUP. Puoi vedere anche i canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Quali partite della diciassettesima giornata vedere su Sky e NowTV

Le tre partite scelte da Sky e NowTV per il diciassettesimo turno sono:

Lecce – Lazio – sabato ore 20:45

Atalanta – Empoli – domenica ore 18:00

Inter – Como – lunedì ore 21:00

Le tre partite trasmesse da Sky possono essere viste anche in streaming utilizzando l’app di SkyGo. I clienti di NowTV, invece, possono utilizzare l’omonima app disponibile per smartphone, computer e tablet. Abbonandoti oggi al PassSport di NowTV approfitti anche di un ottimo sconto. Infatti, il PassSport mensile è disponibile con uno sconto del 40% e hai accesso a tutti i contenuti sportivi. Oltre alla Serie A, hai a disposizione le partite della Serie B, la Lega Pro, la NBA, l’Eurolega di basket e tantissimo altro.

