Come vedere in streaming gratis Barcellona - Inter di Champions League

Alle ore 21:00 di questa sera l'Inter affronta il Barcellona nell'andata delle semifinali di Champions League 2024-2025. Ecco come vedere il match in TV e in streaming gratis.

All’Inter resta solo un ultimo grande scoglio per approdare in finale di Champions League: battere il Barcellona nel doppio sconto diretto. Sulla carta l’Inter affronta l’avversario più difficile: i blaugrana sono reduci dalla vittoria della Coppa del Re ai supplementari contro il Real Madrid e guidano anche la classifica della Liga. In questa stagione hanno dimostrato per larghi tratti di essere la squadra più forte in Europa e il merito è soprattutto di Hans-Dieter Flick, l’allenatore tedesco che ha dato una scossa all’ambiente e ha valorizzato gli acquisti delle ultime stagioni. La squadra di Simone Inzaghi, però, non parte battuta in partenza e può approfittare delle debolezza della squadra catalana, soprattutto in difesa. Un match sulla carta molto aperto, con l’Inter chiamata a dare il 100% per non uscire sconfitta dallo stadio olimpico di Barcellona.

Come tutte le migliori partite del mercoledì sera, anche l’andata delle semifinali di Champions League Barcellona – Inter è un’esclusiva Prima Video. Il match è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma e può essere visto su smart TV, smartphone, tablet e computer. Se non sei ancora abbonato, non ti devi preoccupare. Per tutti i nuovi iscritti, infatti, c’è una prova gratuita di 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di recedere dall’abbonamento in qualsiasi momento. Approfittane subito e puoi vedere gratis Barcellona – Inter sul TV e in streaming. Ma non solo. Hai accesso a tutti i contenuti di Prime Video, compresi film, serie TV, documentati e programmi per i più piccoli.

Barcellona – Inter: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio dell’andata di Champions League tra Barcellona e Inter è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 30 aprile. Si gioca allo stadio olimpico Lluís Companys di Barcellona.

Come vedere in TV Barcellona – Inter

I tifosi interisti non devono preoccuparsi: possono vedere Barcellona – Inter seduti comodamente sul divano di casa. Per farlo basta semplicemente avviare l’app di Prime Video sul proprio televisore smart ed essere abbonati alla piattaforma di video streaming. Se ancora non sei iscritto, c’è una promo pensata appositamente per te. Per tutti i nuovi abbonati c’è una prova gratuita di 30 giorni che permette di accedere non solo all’andata della semifinale di Champions League, ma di vedere tutti i contenuti presenti su Prime Video. Inoltre, hai accesso anche al match che Prime Video trasmetterà mercoledì prossimo.

Il collegamento pre-partita comincerà alle ore 19:30 ed è condotto da Giulia Mizzoni insieme a Seedorf, Julio Cesar, Maicon e Llorente. Il commento della partita è affidato al duo Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Come guardare in streaming gratis Barcellona – Inter

Non potete essere seduti comodamente sul divano di casa? Non dovete preoccuparvi. Potete seguire in streaming gratis Barcellona – Inter utilizzando l’app di Prime Video disponibile per qualsiasi smartphone, tablet e computer. L’importante è avere una buona connessione alla rete dati e un abbonamento attivo. Se non siete ancora iscritti, potete sfruttare la prova gratuita di 30 giorni disponibile per tutti i nuovi abbonati. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire l’abbonamento in qualsiasi momento. Non farti scappare questa opportunità e vedi gratis Barcellona – Inter.

