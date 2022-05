Come vedere in streaming gratis il GP di Miami di Formula 1

Dopo la tappa in Europa, la Formula 1 vola negli States e dà appuntamento in Florida, precisamente a Miami. Per la Formula 1 è la prima volta nella capitale della Florida, per un gran premio che già si preannuncia infuocato. Il primo GP di Miami arriva in un momento particolare della stagione: dopo un inizio folgorante, la Ferrari ha mostrato le prime difficoltà nel gran premio casalingo di Imola, mentre la Red Bull sembra aver trovato la quadra, alleggerendo la macchina e sistemando i problemi di affidabilità.

Il GP di Miami è un rebus per tutti: la pista è completamente nuova e dal layout sembra essere molto veloce, con una velocità massima che si presume essere sopra i 320km/h e una velocità media sui 230 km/h. Il circuito ha alcuni rettilinei molto lunghi, alcune staccate dove sorpassare e alcune curve veloci che ricordano molto da vicino quelle di Jeddah. Sulla carta sembra essere una pista favorevole alla Red Bell che ha mostrato di avere un ottimo motore e di essere tra le vetture con la miglior aereodinamica. La Ferrari, però, ha promesso una nuova ala posteriore per diminuire il carico aerodinamico. Sarà sicuramente una gara molto interessante.

Il GP di Miami di Formula 1 sarà un’esclusiva di SkySport e tutto il weekend verrà trasmesso in esclusiva e in diretta sui suoi canali. C’è, però, la possibilità di vederlo anche in differita e gratuitamente su TV8, canale del digitale terrestre. Ecco come fare per vedere il GP di Miami 2022 di F1 in diretta streaming gratis.

Gran Premio di Miami di Formula 1: gli orari

Orari decisamente serali per questo primo gran premio di Miami. Tutto il weekend di gara sarà visibile solo in tarda serata in Italia, ma in un orario accessibile a tutti. Si parte venerdì 6 marzo alle ore 20:30 con la prima sessione di prove libere e si finisce domenica 8 marzo alle ore 21:30 con la partenza della gara. Ecco il calendario del GP di Miami con tutti gli orari.

Prove libere 1: venerdì 6 maggio ore 20:30

venerdì 6 maggio ore 20:30 Prove libere 2 : venerdì 6 maggio ore 22:30

: venerdì 6 maggio ore 22:30 Prove libere 3 : sabato 7 maggio ore 19:00

: sabato 7 maggio ore 19:00 Qualifiche : sabato 7 maggio ore 22:00

: sabato 7 maggio ore 22:00 Gara: domenica 8 maggio ore 21:30

Come vedere in TV il GP di Miami di F1

Essendo un’esclusiva SkySport, il GP di Miami sarà visibile sui canali SkySport Uno e SkySport F1. Sul canale dedicato ci sarà anche Paddock Live, la trasmissione di approfondimento che anticipa le varie sessioni di prove libere e di qualifiche, e interviste esclusive direttamente dai box. Una valida alternativa per chi non ha Sky, è NowTV, il servizio on demand di proprietà sempre di Sky. Su Amazon è disponibile anche Now Smart Stick, una chiavetta multimediale che si collega al televisore e con all’interno due mesi di abbonamento al pacchetto sport di NowTV (compresa la Formula1).

Now Smart Stick con 2 mesi di abbonamento sport

Il GP di Miami sarà visibile anche su TV8, ma solo in differita. Appuntamento alle ore 23:30 di sabato e domenica per le qualifiche e la gara.

Come guardare in streaming gratis il GP di Miami 2022 di F1

Per chi non potrà essere in casa, c’è anche la possibilità di vedere il GP di Miami 2022 di Formula 1 in streaming sulle varie piattaforme. Per gli abbonati a Sky c’è SkyGo, disponibile su smartphone, tablet e computer. Per seguire il GP di Miami basta lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e premere sul banner dedicato all’evento presento nella home page. Nel giro di pochi secondi partirà la diretta. Procedura molto simile anche per gli abbonati a NowTV.

Chi, invece, vuole seguire il GP di Miami 2022 in streaming gratis dovrà aspettare la differita di TV8. Il canale del digitale terrestre trasmetterà in streaming la gara sul proprio sito web. Non c’è bisogno né di abbonarsi, né iscriversi. La visione è aperta a tutti.