Come vedere in streaming gratis Inter - Benfica di Champions League

Questa sera alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro va in scena il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Benfica. I neroazzurri sono i favoriti per il passaggio in semifinale in virtù del 2-0 ottenuto fuori casa al "Da Luz". Una vittoria molto importante che arriva in un periodo piuttosto complicato per i neroazzurri: in campionato, infatti, hanno perso quattro delle ultime cinque partite e sono scivolati fino al quinto posto, fuori dalla zona Champions. In Europa, però, è tutta un’altra storia. I neroazzurri non subiscono gol da diverse partite e hanno dimostrato di giocare bene. Il Benfica, però, resta un avversario scomodo e nonostante i due gol di vantaggio, l’Inter deve restare concentrata per tutta la gara, cosa che in questa stagione non le è riuscita sempre.

Come tutte le migliori partite del mercoledì, anche Inter – Benfica è un'esclusiva Amazon Prime Video e la visione è aperta a tutti gli abbonati alla piattaforma.

Inter -Benfica: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Inter – Benfica è previsto alle ore 21:00 di questa sera. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Come vedere in TV Inter – Benfica

Se avete uno smart TV, guardare Inter – Benfica, ritorno dei quarti di Champions League, in televisione è molto semplice. Basta installare l'app di Prime Video (oramai è già pre-installata nella maggior parte dei dispositivi) ed effettuare l'accesso alla piattaforma con le proprie credenziali.

Se, invece, non avete uno smart TV, basta utilizzare un dispositivo come il Fire TV Stick che lo trasforma automaticamente in un televisore intelligente. Per vedere Inter – Benfica in TV basta lanciare l’app, cercare il banner dedicato al match e cliccare su Play. Il collegamento con lo studio pre-partita comincia alle ore 19:30.

Come guardare in streaming gratis Inter – Benfica

Se non potete vedere la partita comodamente dal divano di casa, c’è la possibilità di vedere Inter – Benfica in streaming gratis su smartphone, smart TV e computer. La procedura da seguire è molto semplice: basta lanciare l’app della piattaforma, inserire le proprie credenziali e a questo punto cliccare sul banner dedicato al match. Nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming del match.

Ricordiamo che per tutti i nuovi iscritti ad Amazon Prime Video c'è una prova gratuita di 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo. Oltre alle partite della Champions League, avrete accesso a tutto lo sterminato catalogo di Prime Video con film e serie TV in esclusiva, documentari e contenuti per i più piccoli.

