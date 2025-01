Come vedere in streaming gratis Inter - Monaco

Inter- Monaco è l'ultima partita del girone di qualificazione di Champions League. Ecco come seguire il match in streaming gratis e in TV.

Ultima giornata del girone unico di qualificazione di Champions League. Questa sera si disputano diciotto partite in contemporanea ed è ancora tutto completamente aperto. Al netto di Liverpool e Barcellona che sono già qualificate agli ottavi, per il resto è ancora tutto da decidere. Sei squadre andranno direttamente agli ottavi, mentre dalla nona alla ventiquattresima si sfideranno in uno spareggio di andata e ritorno per gli ultimi otto posti disponibili per il turno successivo. E le italiane sono ancora tutte in lotta per qualificarsi perlomeno per gli spareggi. Le possibilità del Bologna sono appese al lumicino, mentre le altre quattro italiane (Inter, Milan, Atalanta e Juve) sono sicure di aver centrato almeno la qualificazione al turno degli spareggi.

La squadra ad aver maggior probabilità di qualificarsi direttamente agli ottavi è l’Inter di Simone Inzaghi. Al momento occupa la quarta posizione con 16 punti e basta un semplice pareggio per essere sicura della qualificazione agli ottavi. Questa sera gioca in casa contro il Monaco, decimo in classico e alla ricerca di punti utili per evitare il turno di spareggio. Un match sulla carta abbastanza complicato, ma l’Inter avrà dalla sua la spinta del pubblico.

Come tutte le migliori partite delle italiane del mercoledì sera, Inter – Monaco è un’esclusiva Amazon Prime Video. La partita è accessibile a tutti gli abbonati alla piattaforma e la puoi vedere sia sullo smart TV sia in streaming dal PC o dallo smartphone. Se non hai un abbonamento, non ti devi preoccupare: per tutti i nuovi iscritti c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Oltre alla Champions League hai la possibilità di vedere tutti i contenuti disponibili su Prime Video, compresi film e serie TV.

A che ora gioca Inter – Monaco

Il calcio d’inizio di Inter – Monaco è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 29 gennaio. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro

Come vedere in TV Inter – Monaco

Guardare Inter – Monaco di Champions League sul TV è davvero molto semplice. Basta avere uno smart TV con l’app di Prime Video installata. Una volta lanciata l’applicazione devi semplicemente cliccare sul banner dedicato al match e nel giro di qualche secondo partirà la diretta del match. Se non siete abbonati alla piattaforma, potete sfruttare la prova gratuita di 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo.

Il pre-partita comincerà dalle ore 19:30 ed è condotto da Giulia Mizzoni. Il commento della partita è affidato al duo Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Come guardare in streaming gratis Inter – Monaco

Non potete essere in casa? Nessun problema. Potete vedere Inter – Monaco anche in streaming gratis utilizzando l’app di Prime Video disponibile per computer, tablet e smartphone. L’importante è avere una connessione internet stabile e l’abbonamento alla piattaforma. Per chi non è ancora iscritto, c’è la prova gratuita di ben 30 giorni che ti permette di avere accesso a tutta la libreria di contenuti di Prime Video, compresi film, serie TV, documentari e programmi per i bambini.

Per seguire Inter – Monaco in streaming basta semplicemente avviare l’applicazione, selezionare il banner della partita e aspettare qualche secondo che parta lo streaming video. Tutto molto semplice e immediato.

