Come vedere in streaming gratis e in TV Lazio - Bayern

Febbraio fa “rima” con Champions League. Finalmente ritorna anche il grande calcio europeo e lo fa con gli ottavi di Champions League. Partite spalmate su più settimane che daranno accesso ai quarti alle migliori otto squadre europee di questa stagione. E a contendersi un posto ci sono anche Lazio e Bayern Monaco. L’urna dei sorteggi non è stata benevola con la squadra biancoceleste: il Bayern Monaco è una delle favorite per la vittoria finale, anche se arriva da un momento molto complicato. In campionato ha cinque punti di distacco dal Bayer Leverkusen e arriva da una pesante sconfitta per 3-0 nello scontro diretto. Una partita che ha mostrato tutti i limiti di una squadra che non sembra accettare il gioco imposto da Tuchel. I biancocelesti non sembrano essere la squadra brillante dello scorso anno, anche se nelle ultime giornate sono tornati a vincere e a convincere. Partono con gli sfavori del pronostico, ma sognare non costa nulla. L’occasione è ghiotta, soprattutto con un Bayern in grossa difficoltà.

Lazio – Bayern Monaco si gioca mercoledì 14 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Olimpico. Tutti i tifosi biancocelesti che non potranno essere allo stadio, possono vedere la partita in TV e in streaming gratis su Amazon Prime Video, la piattaforma compresa nell’abbonamento Prime di Amazon. Se ancora non siete abbonati, potete approfittare della super promo disponibile in questi giorni: iscrivendoti con un nuovo profilo puoi utilizzare Prime Video gratis per trenta giorni. Non perdere questa occasione e clicca sul link qui in basso: avrai accesso a tutti i contenuti della piattaforma, compresi film e serie TV.

Lazio – Bayern: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio dell’andata degli ottavi di finale tra Lazio e Bayern Monaco è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 14 febbraio. Si gioca allo stadio Olimpico di Roma.

Come vedere in TV Lazio – Bayern

Per godersi Lazio – Bayern Monaco in TV bisogna avere uno smart TV con l’applicazione di Prime Video installata, oltre, logicamente all’abbonamento alla piattaforma. L’app di Prime Video è disponibile su praticamente ogni modello e basta installarla per poter iniziare a usufruire dei suoi contenuti. Se ancora non siete abbonati ad Amazon Prime Video, potete cliccare su questo link e sfruttare la promo per utilizzare gratuitamente la piattaforma per ben 30 giorni. Oltre alla Champions League (avrete accesso anche alla partita della prossima settimana e al successivo ritorno), hai accesso a tutta la libreria di contenuti, compresi film e serie TV esclusive, documentari e contenuti per i più piccoli.

Se non avete uno smart TV, invece, potete utilizzare un dispositivo come il Fire TV Stick (in promo questa settimana trovi il modello 4K) che ti permette di installare tantissime applicazione, tra cui Prime Video.

Come guardare in streaming gratis Lazio – Bayern

I tifosi della Lazio e più in generale tutti gli appassionati di calcio non devono disperarsi: possono vedere Lazio – Bayern Monaco anche in streaming gratis utilizzando l’app Prime Video da poter installare sullo smartphone, tablet o computer. L’importante è essere abbonati alla piattaforma e avere un account attivo (cliccate su questo link per avere 30 giorni di utilizzo gratis di Amazon Prime Video). Per vedere la partita in streaming basta lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e selezionare il banner dedicato alla partita. Nel giro di pochi secondi partirà il contenuto. Il collegamento con lo stadio comincia alle ore 19:30 con lo studio pre-partita direttamente a bordo campo condotto da Giulia Mizzoni insieme a Massimo Oddo, Luca Toni e Miroslav Klose.

