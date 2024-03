Come vedere in streaming gratis e in TV Atletico Madrid - Inter

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Atletico Madrid - Inter è il ritorno degli ottavi di Champions League 2023 - 2024: ecco come seguire la partita in TV e in streaming gratis

Fonte foto: fifg/123RF.com

Arriva marzo e anche le partite da dentro o fuori. Questa sera al Wanda Metropolitano di Madrid va in scena il ritorno degli ottavi di Champions League tra Atletico Madrid e l’Inter. I neroazzurri partono con il vantaggio dell’1-0 ottenuto all’andata, ma sono coscienti del fatto che non è una partita da prendere sottogamba. L’Atletico Madrid di Simeone in casa è una squadra ostica, che lotta su ogni pallone ed è sempre pronta a colpire in contropiede. E soprattutto deve recuperare il gol di svantaggio. L’Inter arriva alla partita in una forma straordinaria. Il campionato è praticamente chiuso e nell’ultima giornata è riuscita a far rifiatare alcuni elementi importanti. Dopo la sconfitta in finale dello scorso anno, i neroazzurri sono pronti a superare anche l’ultimo scoglio.

Come tutte le migliori partite del mercoledì sera, anche Atletico Madrid – Inter è un’esclusiva Amazon Prime Video. Il match può essere visto sia in TV sia in streaming gratis utilizzando l’app della piattaforma online. Per farlo bisogna essere abbonati e se ancora non lo siete potete sfruttare l’ottima promo disponibile oggi: iscrivendoti hai una prova gratuita di ben trenta giorni, senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Oltre alla Champions League hai accesso a tantissimi altri contenuti, compresi film, serie TV, documentari e programmi per i più piccoli.

ABBONATI GRATIS A PRIME E VEDI INTER – ATLETICO MADRID

Atletico Madrid – Inter: a che ora inizia la partita

Il calcio d’inizio di Atletico Madrid – Inter è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 13 marzo. Si gioca allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid.

Come vedere in TV Atletico Madrid – Inter di Champions League

Per vedere il ritorno degli ottavi di Champions League tra Atletico Madrid e Inter in TV basta avere uno smart TV o in alternativa un televisore con un dispositivo come il Fire TV Stick collegato. La partita, infatti, viene trasmessa in TV sull’app di Prime Video disponibile oramai su qualsiasi televisore intelligente. Nel caso in cui non è disponibile basta installarla. Il calcio d’inizio è fissato alle 21:00, ma la diretta comincia già alle 19:30 con un ampio pre-partita condotto da Julio Cesar, Diego Milito e Clarence Seedorf direttamente da bordo campo.

Per seguire la partita in TV è necessario avere un abbonamento a Prime Video: se ancora non siete abbonati potete usufruire della prova gratuita per 30 giorni disponibile per tutti i nuovi abbonati. Basta cliccare sul link qui in basso.

Come guardare in streaming gratis Atletico Madrid – Inter di Champions League

Se non potete vedere la partita seduti comodamente sul divano di casa, non dovete disperarvi: Atletico Madrid – Inter è disponibile anche in streaming gratis sull’app di Prime Video. L’applicazione è disponibile su praticamente qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, computer e console. Per seguire Atletico Madrid – Inter in streaming basta lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e selezionare il banner dedicato all’evento. Nel giro di pochissimi secondi partirà la diretta della partita. Se ancora non siete abbonati, potete sfruttare la promo disponibile oggi: i primi 30 giorni di Prime Video sono gratuiti e non hai nessun obbligo di rinnovo. Oltre alle partite di Champions League (anche quarti e semifinali), hai accesso a tutta la libreria di contenuti della piattaforma, compresi film, serie TV e documentari in esclusiva.

