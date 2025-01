Dove vedere in TV e in streaming la ventiduesima giornata di Serie A

Napoli - Juventus e tante partite interessanti in ottica Scudetto e salvezza: ecco come vedere in TV e in streaming la ventiduesima giornata di Serie A.

Fonte foto: naypong/123RF.com

Arriva il periodo più complicato per le grandi squadre: si gioca ogni tre giorni e i turni infrasettimanali delle coppe europee tolgono forze preziose in campionato. Ed è per questo motivo che anche la partita che sulla carta può sembrare la più banale, in realtà nasconde delle grosse insidie. Eccoci arrivati alla ventiduesima giornata di campionato, con il Napoli di Antonio Conte capolista e reduce dall’importantissima vittoria di Bergamo contro l’Atalanta. Tre punti di vantaggio sull’Inter che deve recuperare ancora la partita contro la Fiorentina e potenzialmente a parti punti con i partenopei. Il duo di testa ha scavato un piccolo solco rispetto al resto della classifica, soprattutto nei confronti dell’Atalanta che non vince da quattro partite giornate.

Ventiduesima giornata che vede anche confronti piuttosto interessanti in ottica Scudetto e Champions League. Proprio il Napoli ospita allo stadio Diego Armando Maradona la Juventus, reduce dal deludente pareggio in Champions League contro il Bruges. Una Juventus che arriva a questo appuntamento con la necessità di fare punti, ma anche con la stanchezza di aver giocato nell’ultimo mese in condizioni quasi proibitive a causa dei pareggi. Turno sulla carta più agevole per l’Inter che va a Lecce alla ricerca dei tre punti. Molto interessante in ottica salvezza lo sconto tra Genoa e Monza che chiude questo turno di campionato.

Tutte le partite della Serie A sono disponibili su DAZN che ha l’esclusiva su sette match per ogni giornata di Serie A. Le restanti tre partite sono in co-esclusiva con Sky e NowTV. Se non siete ancora abbonati, potete approfittare dell’ottima promo disponibile per il PassSport di NowTV: solo per pochi giorni puoi sfruttare lo sconto del 40% e risparmiare decine di euro. Oltre alla Serie A, hai accesso a tantissimi altri contenuti sportivi, tra cui le coppe europee e anche gli Australian Open di tennis.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

Ventiduesima giornata: partite e orari

Venerdì 24 gennaio ore 20:45 Torino-Cagliari – DAZN

Sabato 25 gennaio ore 15:00: Como-Atalanta – DAZN

Sabato 25 gennaio ore 18:00: Napoli-Juventus – DAZN

Sabato 25 gennaio ore 20:45: Empoli-Bologna – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 26 gennaio ore 12:30: Milan-Parma – DAZN

Domenica 26 gennaio ore 15:00: Udinese-Roma – DAZN

Domenica 26 gennaio ore 18:00: Lecce-Inter – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 26 gennaio ore 20.45: Lazio-Fiorentina – DAZN

Lunedì 27 gennaio ore 18:30: Venezia-Hellas Verona – DAZN

Lunedì 27 gennaio ore 20:45: Genoa-Monza – DAZN e Sky/NowTV

Come vedere la ventiduesima giornata su DAZN

Per guardare la Serie A su DAZN bisogna avere l’abbonamento al pacchetto Standard oppure Plus. Le differenze tra i due pacchetti riguardano principalmente il numero di dispositivi che puoi registrare sull’account, il prezzo e le modalità di visione in contemporanea. Infatti, se ti abboni al pacchetto Standard, puoi vedere due contenuti differenti su due dispositivi differenti solamente se connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Abbonandoti a DAZN, oltre a tutta la Serie A, potrai vedere anche la Serie B, la Liga spagnola, il campionato portoghese, il campionato italiano di basket, l’Eurolega e anche i canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2 che al momento stanno trasmettendo gli Australian Open di tennis.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Quali partite della ventiduesima giornata fa vedere Sky/NowTV

Le tre partite scelte da Sky e NowTV per il ventiduesimo turno di Serie A sono:

Empoli – Bologna, sabato 25 gennaio

Lecce – Inter, domenica 26 gennaio

Genoa – Monza, lunedì 27 gennaio.

Puoi vedere i match anche in streaming utilizzando l’app di SkyGo (per gli abbonati a Sky), oppure l’omonima app di NowTV che puoi scaricare da qualsiasi app store. Come già detto, l’abbonamento al PassSport di NowTV è disponibile in promo con uno sconto del 40% rispetto a quello di listino. Non farti scappare questa ottima opportunità. Con il PassSport di NowTV, oltre alla Serie A, potrai vedere il meglio della Premier League e della BundesLiga, la coppe europee, la NBA, la Formula 1, la MotoGP e anche gli Australian Open di tennis.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%