8 Gennaio 2020 - Da qualche giorno la scheda TIM ti dà qualche problema e non riesci più a fare chiamate, inviare SMS o navigare sul web? Se il disservizio si protrae da più giorni, è improbabile che si tratti di un problema di linea: nella maggior parte dei casi, TIM down non dura che una manciata di minuti e, anche in caso di guasti molto gravi, nel giro di qualche ora i tecnici sono in grado di risolverlo.

Probabile, dunque, che il problema riguardi la tua utenza, che per un motivo o per un altro, non ti fa più fare chiamate o aggiornare i social. Ad esempio, potresti aver terminato il credito e, dunque, il piano tariffario TIM non è stato rinnovato. Per esser certo che sia questo il motivo del disservizio prolungato ti basterà scoprire come verificare credito TIM e, se il contatore dovesse segnare “0,00 euro”, non dovrai far altro che ricaricare la tua scheda. Se, invece, il credito non dovesse essersi esaurito, è consigliabile chiamare il servizio clienti TIM e verificare con un operatore.

Numero per sapere credito TIM

Il modo più semplice per scoprire qual è il credito residuo TIM è chiamare il numero verde gratuito. Per sapere il credito TIM chiama il 40916 e ascoltare cosa dice la voce registrata. In alternativa, un altro numero per sapere il credito TIM è il 119. Solo che non ci sarà bisogno di chiamarlo: basterà inviare un SMS “a testo libero” (potrai scrivere “credito” oppure “qual è il credito” o, ancora, “credito residuo” o “quanto credito ho”) e attendere qualche istante per la risposta.

Verificare credito TIM online

Se hai bisogno di informazioni leggermente più dettagliate rispetto a quelle fornite dal numero per sapere il credito TIM si può optare per la soluzione web. Con l’app MyTIM (disponibile sia per iOS sia per Android) potrai conoscere il credito residuo e verificare la lista degli accrediti e addebiti in un periodo a tua scelta. In alternativa, puoi visualizzare le stesse informazioni dal sito tim.it, accedendo alla sezione My TIM Mobile. Anche qui potrai trovare informazioni aggiuntive sulla tua offerta.