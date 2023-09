Fonte foto: HP

Acquistare un computer portatile per la produttività richiede una certa attenzione e, chiaramente, la consapevolezza di aver bisogno di una macchina con una scheda tecnica di livello, pronta ad affrontare tutte le sfide lavorative del caso.

Sconsigliabile andare a risparmio e, per non pentirsene in futuro, è sempre meglio scegliere prodotti affidabili e performanti in modo che possano durare diverso tempo. Fortunatamente risparmiare qualcosa si può e grazie alle offerte Amazon è possibile portare a casa ottimi device come l’HP Envy X360 a prezzi davvero stracciati. Con gli sconti del celebre e-commerce, per le prossime ore questo convertibile scende addirittura sotto i 1000 euro, un’occasione davvero da non lasciarsi sfuggire.

Computer portatile HP Envy x360: scheda tecnica

HP Envy x360 è un computer portatile dalle dimensioni contenute (22,9×35,9×1,86 cm) e dal peso di 1,82 Kg, ottimo per essere utilizzato in mobilità e per essere trasportato comodamente fuori casa.

Ha un display IPS Multi-Touch da 15,6 pollici, con risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Lo schermo, grazie all’apposita cerniera può essere ruotato fino a trasformare in un tablet enorme questo dispositivo.

Enorme e anche molto potente, visto che il processore è un AMD Ryzen 7 con una frequenza fino a 4,5 GHz ed è affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di storage su disco SSD (e c’è anche il lettore di schede SD). La scheda video è una ‎AMD Radeon integrata.

Tra le connessioni troviamo una porta HDMI, due USB-C Thunderbolt 4, due USB-A 3.0, e l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm per cuffie o microfono. Ci sono anche il WiFi 6 e il Bluetooth 5.3

Interessante anche il comparto audio con due speaker realizzati prodotti da Bang & Olufsen, nota azienda danese specializzata nella produzione di altoparlanti e cuffie, con funzione HP Audio Boost, che promette una resa sonora di buon livello.

Presente anche una webcam da 5 MP con funzione di inquadratura automatica e la suite di strumenti di HP che consentono di migliorare l’immagine per videochiamate sempre nitide e di qualità.

Per quanto riguarda l’autonomia l’azienda statunitense promette una durata fino a 14 ore e 45 minuti di utilizzo in mobilità, con la possibilità di caricare il 50% della batteria in 45 minuti. Infine il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

HP Envy x360: l’offerta su Amazon

HP Envy x360 è un ottimo convertibile, da utilizzare per la produttività a tutti i livelli, soprattutto per chi ha bisogno di una soluzione potente e versatile. Molto interessante la possibilità di ruotare lo schermo e utilizzare questo computer come se fosse un tablet, l’ideale anche per i creativi che utilizzano dispositivi come i pennini smart.

Il prezzo di listino è di 1.199,99 euro, non proprio contenuto, ma giustificabile dalle grandi potenzialità di HP Envy x360. Tuttavia grazie all’ottima offerta su Amazon si scende a 999,99 euro (-17%, -200 euro) e con uno sconto del genere trovare di meglio è praticamente impossibile.

