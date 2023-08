Notebook HP: con questa offerta oggi il prezzo è davvero imbattibile

Fonte foto: HP

Un computer portatile è uno di quei device che, ormai, fanno parte della vita delle persone e a cui difficilmente si potrà rinunciare. Si tratta di una soluzione perfetta sia per la produttività che per l’intrattenimento, senza trascurare naturalmente lo studio, per questo motivo bisogna acquistare necessariamente prodotti di qualità, fatti per durare nel tempo e per essere sempre efficienti in qualsiasi condizione. I prezzi, molto spesso, non sono contenuti, ma quando si parla di una spesa del genere è bene non scendere a compromessi e cercare sempre di spendere qualcosa in più per non pentirsene in seguito.

Tra i prodotti più interessanti ci sono i notebook dell’HP, un brand che da sempre ha saputo coniugare dispositivi molto efficienti e capaci di adattarsi perfettamente a ogni situazione. Se a questo aggiungiamo anche le ottime offerte su Amazon, acquistare un portatile non è mai stato così semplice.

Notebook HP – Processore Intel Core i5 12ma gen – Versione 8/512 GB

Computer portatile HP: scheda tecnica

Questo notebook HP ha dimensioni molto ridotte (‎35,85x 24,20x 1,79 cm) e un peso contenuto di 1,69 Kg, diventando la soluzione perfetta per chi passa molte ore fuori casa e ha bisogno di un portatile che sia veramente trasportabile facilmente e senza ingombro. Ha un display IPS LED da 15,6 pollici con tecnologia anti-riflesso, risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore è un Intel Core i5 di dodicesima generazione coadiuvato, in questo caso specifico, da 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda video è una Intel Iris Xe, ideale soprattutto per la produttività, per l’istruzione e per un utilizzo domestico. Tra le connessioni troviamo una porta USB-C, due porte USB-A, un ingresso HDMI 1.4, lo slot per leggere le schede SD e l’ingresso per il jack da 3,5 mm. Oltre a questo troviamo naturalmente il WiFi 5 e il Bluetooth 5.

La batteria è da 41Wh con la promessa da parte di HP di un’autonomia prolungata, in grado di arrivare fino a 7 ore (con un utilizzo leggero) e la possibilità di ricaricare completamente il PC in circa 90 minuti. Infine il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Computer portatile HP: l’offerta su Amazon

Questo notebook HP è un portatile di ottimo livello, con una buona potenza e un rapporto qualità/prezzo davvero imbattibile. Molto interessante la scheda tecnica, che rende questo dispositivo estremamente versatile e pronto a soddisfare qualsiasi esigenza dell’utente, dall’intrattenimento a tutti i livelli alla produttività.

Il prezzo di listino è di 799,99 euro. Tuttavia grazie all’ottima offerta su Amazon il prezzo scende a 579,99 euro (-28%, -220 euro), l’occasione perfetta, insomma, per acquistare un nuovo computer e portare a casa un dispositivo affidabile e dalle grandi potenzialità.

